ننشر حصيلة بيع المزاد العلني لجمارك سيارات القاهرة

سيارات

كتبت مها أبوودن



انعقدت اليوم جلسة المزاد العلنى الخاص بسيارات جمارك القاهرة بصالة النادى المصرى القاهرى بعين الصيرة بجوار حديقة الفسطاط لبيع عدد 97 سيارة وارد من الخارج من مصادرات مصلحة الجمارك من السيارات المستوردة ماركات وموديلات متنوعة ومختلفة مستعملة والمخزنة بساحة جمارك السيارت بمطار القاهرة الدولى.



وخلال جلسة المزاد تم الآتى:



1- تم إجراء المزاد على 90 لوط.



2 - تم بيع 74 لوط بيعا نهائيا.



2- تم مصادرة 7 لوط لعدم سداد من رسا عليهم المزاد مبلغ 30% من ثمن البيع طبقا لشروط المزاد بمبلغ 2 مليون و 656 ألفا و500 جنيه لعدم دفع باقى نسبة 30%.



3- تم سحب 2 لوط من المزاد.



4- تبقى 7 لوط لم تباع لعدم الوصول لقيمة البيع المحددة.



وقد بلغ إجمالى حصيلة البيع النهائى 23 مليون و499 ألفا و500 جنيه وبعد حذف اللوطات المصادرة لعدم إكتمال نسبة 30% ليكون صافى حصيلة البيع 20 مليون 843 ألف جنيه.