المنير : تلقى طلبات إنهاء المنازعات الضريبية حتى ٢٨ سبتمبر الجارى

عمرو المنير

كتبت مها أبوودن



قال عمرو المنير، نائب وزير المالية، إن مصلحة الضرائب ستقبل طلبات إنهاء منازعات ضريبية حتى ٢٨ سبتمبر الجارى، وبعد ذلك ستتوقف عن تلقى الطلبات لحين مد مهلة العمل بالقانون لمدة عام آخر.



وأكد المنير خلال ندوة أقامتها لجنة الضرائب بالغرفة الفرنسية، اليوم، أن الوزارة ستتقدم بطلب لتمديد مهلة العمل بالقانون عاما آخر، مشيرا إلى وجود بعض التباطؤ فى تلقى الطلبات فى بداية عمل القانون لكن معدلاتها بدأت فى التسارع فيما بعد.



وكشف أن الوزارة لديها طلبات من اتحاد البنوك، وقطاع البترول لإنهاء منازعات معها، وهو ما يعنى أن المجهود الذى بذل فى هذا الإطار بدأت ثماره فى الظهور، بدليل اقتناع القطاعات والأنشطة الهامة بجدية الوزارة فى الحل.



وأشار إلى أنه ينقص القانون بعض الدعاية، لكننا اعتمدنا فى التسويق له على الأثر الجيد الذى سينتج عنه من حل بعض الحالات.