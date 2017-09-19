تواصل تدرس إطلاق قناة الحياة إنجلش الموجهة للخارج

أكد شريف خالد، رئيس مجلس إدارة شركة تواصل الإعلامية، مالكة قنوات الحياة، أنهم يدرسون إطلاق قناة باللغة الإنجليزية تحت اسم الحياة إنجلش.





وأضاف، خلال مؤتمر الإعلان عن تفاصيل صفقة شراء شبكة تليفزيون الحياة، أن القناة ستبث عبر القمر الصناعى نايل سات، وسوف تكون موجهة للعالم الخارجى.





وذكر أنهم يستهدفون من خلال هذه الخطوة تحسين صورة مصر بالخارج وتوصيل صوت مصر فى كل دول العالم.



