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ثقافة وفنون
تواصل تدرس إطلاق قناة الحياة إنجلش الموجهة للخارج
الثلاثاء 19 سبتمبر 2017 09:04 م
شبكة قنوات الحياة
أخر الأخبار
شبكة قنوات الحياة
محمد فتحى
أكد شريف خالد، رئيس مجلس إدارة شركة تواصل الإعلامية، مالكة قنوات الحياة، أنهم يدرسون إطلاق قناة باللغة الإنجليزية تحت اسم الحياة إنجلش.
وأضاف، خلال مؤتمر الإعلان عن تفاصيل صفقة شراء شبكة تليفزيون الحياة، أن القناة ستبث عبر القمر الصناعى نايل سات، وسوف تكون موجهة للعالم الخارجى.
وذكر أنهم يستهدفون من خلال هذه الخطوة تحسين صورة مصر بالخارج وتوصيل صوت مصر فى كل دول العالم.
ولفت إلى أن القناة لن تكون بديلة لأى قناة من القنوات الحالية للشبكة وإنما ستكون قناة جديدة فى كل شيء، سواء على مستوى الصورة أو أسماء العاملين بها والذين سيكونون على أعلى مستوى من الكفاءة.
قناة الحياة
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