EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.84
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
592.00
عيار 21
507.00
عيار 18
677.00
عيار 24
4736.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
أسواق عربية
القاهرة تقود مكاسب 6 بورصات.. وهبوط السعودية
الثلاثاء 19 سبتمبر 2017 08:54 م
البورصة المصرية 2
أخر الأخبار
البورصة المصرية 2
خالد بدر الدين
صعدت مؤشرات 6 بورصات عربية بمنطقة الشرق الأوسط فى ختام تعاملات اليوم الثلاثاء بقيادة القاهرة، وهبط مؤشرا بورصتى السعودية ودبى فقط بنسبة ضعيفة مع انتعاش طفيف لبورصة قطر، بينما كانت البورصة السعودية الأسوأ أداء في منطقة الخليج.
ذكرت وكالة رويترز أن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية كسب أكثر من 1% فى القاهرة ليسجل 13730 نقطة، مع صعود 20 سهمًا من الأسهم الثلاثين المدرجة على قائمته بقيادة سهم مصر الجديدة للإسكان والتعمير الذى قفز بحوالى 4.3%.
وارتفع مؤشر سوق مال أبو ظبى العام بأكثر من 0.3% ليصل إلى 4464 نقطة، وكذلك مؤشر بورصة البحرين زاد بنفس النسبة ليسجل 1303 نقاط، ومؤشر بورصة مسقط بحوالى 0.2% ليصعد إلى 4998 نقطة، بينما تقدم مؤشر بورصة الكويت بنسبة طفيفة بلغت 0.04% ليستقر عند 6893 نقطة.
وصعد مؤشر بورصة الدوحة بأكثر من 0.13% ليتجاوز 8289 نقطة ليوقف خسائر استمرت 11 جلسة متتالية حتى أمس، مما يعكس ضعف ثقة المستثمرين الأجانب في حل سريع لأزمة المقاطعة والتجارية والدبلوماسية من 4 دول عربية، وزادت أسعار أسهم 24 شركة، من بينها قطر لنقل الغاز (ناقلات) التي صعد سهمها 1.4%، بينما تراجعت أسهم 16 شركة، من بينها قطر للتأمين التي هبط سهما 2.5% بعد انخفاض 2.3% أمس الاثنين بعد أن قالت الشركة إنها أغلقت فرعها في أبو ظبي لأنها لم تتمكن من تجديد رخصته.
وارتد مؤشر تداول أسهم جميع الشركات السعودية بأكثر من 0.6% لينخفض إلى 7351 نقطة مع هبوط أسعار أسهم بنوك، من بينها البنك الأهلي التجاري الذي تراجع 1.5%، بينما خسر مؤشر سوق مال دبي العام بنسبة طفيفة بلغت 0.2% ليستقر عند 3655 نقطة؛ بسبب موجة مبيعات لجني الأرباح في بعض الأسهم التي حققت مكاسب كبيرة في الجلسة السابقة.
البورصة المصرية
البورصات العربية
أخبار البورصة
مؤشرات البورصة
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا