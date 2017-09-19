القاهرة تقود مكاسب 6 بورصات.. وهبوط السعودية

صعدت مؤشرات 6 بورصات عربية بمنطقة الشرق الأوسط فى ختام تعاملات اليوم الثلاثاء بقيادة القاهرة، وهبط مؤشرا بورصتى السعودية ودبى فقط بنسبة ضعيفة مع انتعاش طفيف لبورصة قطر، بينما كانت البورصة السعودية الأسوأ أداء في منطقة الخليج.





ذكرت وكالة رويترز أن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية كسب أكثر من 1% فى القاهرة ليسجل 13730 نقطة، مع صعود 20 سهمًا من الأسهم الثلاثين المدرجة على قائمته بقيادة سهم مصر الجديدة للإسكان والتعمير الذى قفز بحوالى 4.3%.





وارتفع مؤشر سوق مال أبو ظبى العام بأكثر من 0.3% ليصل إلى 4464 نقطة، وكذلك مؤشر بورصة البحرين زاد بنفس النسبة ليسجل 1303 نقاط، ومؤشر بورصة مسقط بحوالى 0.2% ليصعد إلى 4998 نقطة، بينما تقدم مؤشر بورصة الكويت بنسبة طفيفة بلغت 0.04% ليستقر عند 6893 نقطة.





وصعد مؤشر بورصة الدوحة بأكثر من 0.13% ليتجاوز 8289 نقطة ليوقف خسائر استمرت 11 جلسة متتالية حتى أمس، مما يعكس ضعف ثقة المستثمرين الأجانب في حل سريع لأزمة المقاطعة والتجارية والدبلوماسية من 4 دول عربية، وزادت أسعار أسهم 24 شركة، من بينها قطر لنقل الغاز (ناقلات) التي صعد سهمها 1.4%، بينما تراجعت أسهم 16 شركة، من بينها قطر للتأمين التي هبط سهما 2.5% بعد انخفاض 2.3% أمس الاثنين بعد أن قالت الشركة إنها أغلقت فرعها في أبو ظبي لأنها لم تتمكن من تجديد رخصته.



