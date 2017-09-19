EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.84
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
592.00
عيار 21
507.00
عيار 18
677.00
عيار 24
4736.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
اقتصاد وأسواق
المنير : تدنى التعاملات البنكية أبرز صعوبات تحصيل الضرائب
الثلاثاء 19 سبتمبر 2017 08:45 م
عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية
أخر الأخبار
عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية
كتبت مها أبوودن
قال عمرو المنير، نائب وزير المالية: إن تدنى حجم التعاملات البنكية فى المجتمع المصرى هو أحد أهم عقبات تعظيم الحصيلة الضريبة ومحاربة صور التهرب الضريبى.
وأضاف المنير خلال ندوة أقامتها لجنة الضرائب بالغرفة الفرنسية، اليوم، أن ضبط أى حسابات قد يكون بها أى صورة من صور التهرب الضريبى صعب فى حالة كون الممول يتعامل بشكل نقدى، أما الممول الذى يتعامل من خلال حسابات بنكية تسهل من العمل الضريبى.
وأشار إلى أن توجه الدولة حاليا نحو الشمول المالى سيساعد فى تسهيل مهمة الضرائب، فإذا صدر القرار بوقف التعامل النقدى نهائيا سيمكن الضرائب من عقد بروتوكول مع البنك المركزى للكشف عن الحسابات البنكية حال وجود ضرورة لذلك.
وزارة المالية
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا