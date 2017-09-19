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عقـــارات
وزير النقل يتابع أعمال ربط ميناء الإسكندرية بالطريق الدولي
الثلاثاء 19 سبتمبر 2017 08:33 م
هشام عرفات وزير النقل
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هشام عرفات وزير النقل
مدحت إسماعيل
واصل الدكتور هشام عرفات وزير النقل جولاته التفقدية لمتابعة المشروعات التى تنفذها وزارة النقل، حيث تابع اليوم أعمال تنفيذ وصلة حرة لربط ميناء الإسكندرية بالطريق الدولى الساحلى السريع بمنطقة باب 54 بتكلفة إجمالية متوقعة 550 مليون جنيه.
ووجه الوزير بسرعة الانتهاء من هذا المشروع الهام الذى سيساهم فى توفير محور رئيسى لمدينة الإسكندرية مباشرة، مما يقضى على الاختناقات وتخفيض الحمل المرورى على شارع المكس، وهو محور الربط الوحيد بين غرب المدينة وشرقها مما يقضى على الاختناقات والمرورية والحفاظ على السلامة الإنشائية لشبكة الطرق الداخلية وسلامة المواطنين، وكذلك تحقيق ربط جيد بين الطريق الدولى السريع ومنطقة غرب الإسكندرية، حيث يؤدى ذلك إلى أن يكون الطريق الدولى الساحلى مسارا بديلا لربط شرق المدينة بغربها بدلا من شارع المكس، كما أن المحور هو الرابط الرئيسى للمنطقة اللوجستية المستقبلية بمنطقة محور التعمير على الطريق الدولى السريع.
يذكر أن طول الكوبرى يبلغ 2.300 كم ويبلغ عرضه 17.60 وبلغت نسبة التنفيذ لعناصر المشروع 55.55%.
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