العاشر من رمضان تستعد لتسليم 62 عمارة دار مصر

كشف أحمد مصطفى، نائب رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، أن الجهاز يستعد لتسليم 62 عمارة إسكان اجتماعي من إجمالي 117 عمارة، بنهاية أكتوبر المقبل، إذ إن تكلفة تنفيذ تلك العمارات تبلغ حوالي 700 مليون جنيه.

وأضاف، في تصريحات، لـ"المال"، أنه جارٍ طرح 5 محال تجارية بالمدينة، وذلك بداية أكتوبر المقبل، بمساحات تبدأ من 15 مترًا مربعًا، مشيرًا إلى أن الجهاز قام بطرح 12 محلًّا تجاريًّا بالمدينة، خلال الفترة الماضية.

وأكد أن الجهاز طرح على المقاولين تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية بالمدينة، والتي تتمثل في تنفيذ مدرسة تعليم أساسي، وكذلك تنفيذ وحدات صحية بالأحياء المختلفة للمدينة، بالإضافة إلى تنفيذ أسواق تجارية، مشيرًا إلى أن هناك 7 شركات مقاولات تقوم بتنفيذ المشروعات، منوهًا بأن تكلفة تنفيذ تلك المشروعات بالمدينة تتجاوز حاجز 200 مليون جنيه، مضيفًا أنه من المتوقع الانتهاء من تنفيذ تلك المشروعات بنهاية سبتمبر من العام المقبل.

ولفت إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ 20 ألف وحدة إسكان اجتماعي، من أصل 42 ألف وحدة إسكان، مشيرًا إلى أن عدد شركات المقاولات التي تقوم بتنفيذ المشروع 12 شركة، بتكلفة إنشائية بلغت حوالي 4 مليارات جنيه.