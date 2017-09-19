طرح 8 مناقصات بـ4 مدن جديدة

تطرح أجهزة المدن 8 مناقصات عامة بين شركات المقاولات المقيدة بالاتحاد المصرى لمقاولى البناء والتشييد.





فيطرح جهاز تنمية مدينة الشروق أعمال المرافق (مياه– صرف صحي– ري– طرق) لمنطقة الميكروويف جنوب شرق المدينة، ويتم عقد جلسة الاستفسارات أول أكتوبر، فيما تعقد جلسة فض المظاريف الفنية 15 أكتوبر المقبل.





بينما أعلن جهاز مدينة دمياط الجديدة عن طرح مناقصتين بين الشركات المتخصصة، الأولى عملية نظافة الحي الأول والمنطقة الصناعية وامتدادها والمقابر ومداخلها بالمدينة، والثانية عملية نظافة (الحي الثالث والحي الرابع والحي الخامس وجنوب الحي الرابع) ومداخلها بالمدينة، وتعقد جلسة الاستفسارات للمناقصة الأولى 2 أكتوبر، وللثانية 3 أكتوبر، بينما تعقد جلسة فض المظاريف الفنية 16 و17 أكتوبر.





أما جهاز مدينة الفيوم الجديدة فأعلن الجهاز عن طرح مناقصتين، الأولى تنفيذ مدرسة تعليم أساسي بمنطقة (عمارات الإسكان الاجتماعي) بالامتداد غرب الكتلة السكنية للمدينة (37 فدانًا)، الثانية تنفيذ مدرسة تعليم أساسي بالمجاورة الثانية بالحي الثاني بالمدينة، وتعقد جلسة الاستفسارات للمناقصتين على التوالى 2 و3 أكتوبر، وفض المظاريف الفنية 16 و17 أكتوبر.





وأعلن جهاز مدينة بنى سويف الجديدة طرح 3 مناقصات عامة، الأولى أعمال تشغيل وصيانة وحراسة ورفع كفاءة شبكات المياه والصرف الصحي المنطقة الشمالية للمدينة شاملة الأحياء الآتية {الحي السكني الأول– منطقة مركز المدينة 1– المنطقة السياحية والترفيهية– منطقة الصناعات المتوسطة– ابني بيتك 2 شاملة شبكات عمارات الإسكان الاجتماعي 19 عمارة– الإسكان الاجتماعي 77 فدانًا 170 عمارة– الإسكان الاجتماعي 102 فدان (50 فدانًا+ 52 فدانًا)}، والمناقصة الثانية تشغيل وصيانة وحراسة ورفع كفاءة شبكات المياه والصرف الصحي المنطقة الجنوبية للمدينة شاملة الأحياء الآتية {منطقة مركز المدينة 2– الأحياء السكنية (2، 3، 4، 5، 6)– ابني بيتك 1 شاملة شبكات عمارات الإسكان الاجتماعي 32 عمارة وعمارات الإسكان القومي 16 عمارة– منطقة الصناعات الخفيفة– منطقة ورش الشباب (1، 2)}، وذلك بين الشركات المسجلة بالاتحاد المصرى لمقاولى البناء، والمناقصة الأخيرة تتمثل فى عملية شراء الأجهزة المساحية بالمدينة لصالح جهاز المدينة بين الشركات المتخصصة في هذا المجال، وتُعقد جلسات الاستفسارات للمناقصات بالترتيب 1، 2، 3 أكتوبر، وجلسات فض المظاريف الفنية 15 و16 و17 أكتوبر.