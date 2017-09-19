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سيـــاســة
برلمانية: تخصيص مقعد لذوي الإعاقة باللجنة الوطنية للحوكمة
الثلاثاء 19 سبتمبر 2017 07:55 م
البرلمانية هبة هجرس 2
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هبة هجرس 66
ياسمين فواز
أعلنت الدكتورة هبة هجرس عضو المجلسين القومي للمرأة والقومى للإعاقة أن مكسبا جديدا تحقق للأشخاص ذوى الإعاقة مؤخرا بتخصيص المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء مقعدا لهم في عضوية اللجنة الوطنية للحوكمة، والتى ضمت في تشكيلها نخبة من الشخصيات العامة والمتخصصة وممثلة عن الأشخاص ذوى الإعاقة.
وأوضحت عضو مجلس النواب أن تخصيص مقعد للأشخاص ذوى الإعاقة باللجنة الوطنية للحوكمة يعكس حرصا متزايدا على تمكين الأشخاص ذوى الإعاقة في كافة المجالات وتمثيلهم لأنفسهم في مختلف الأنشطة، ويؤكد أن ما نص عليه دستور مصر 2014 من حقوق للأشخاص ذوى الإعاقة أصبح واقعا.
وأشارت هجرس إلى أن تلك الخطوة تأتى ضمن خطوات تتم داخل الأجهزة الرسمية للدولة بدأها المجلس القومى للمرأة في تمكين وتمثيل الأشخاص ذوى الإعاقة في هيكله القيادى والإدارى من خلال تخصيص مقعد بمجلس إدارته لسيدة ذات إعاقة، وكذلك تخصيص لجنة من لجانه وهى لجنة المرأة ذات الإعاقة لدعم ومتابعة كل ما يخص هذه الشريحة.
يذكر أن المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، قد أصدر القرار رقم 1896 لسنة 2017 بتشكيل اللجنة الوطنية للحكومة، وتضم في عضويتها الدكتور مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة والسفير أشرف رشاد مساعد وزير الخارجية الأسبق والنائبة الدكتورة هبة هجرس ممثلة للأشخاص ذوى الإعاقة، والدكتور ماجد عثمان، رئيس المركز المصرى لبحوث الرأى العام" بصيرة والدكتور أحمد سعيد رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب.
ونصت المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء على أن تتولى اللجنة الوطنية للحوكمة فى إطار الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء، التوجيه السياسى ومهام التنسيق اللازمة بين الجهات الوطنية المعنية، للقيام بعملية المراجعة الطوعية لجمهورية مصر العربية فى إطار الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء.
مجلس النواب
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