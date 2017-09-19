الصحة تعلن المواعيد الجديدة لتطعيمات الدرن

وزارة الصحة

ياسمين فواز



كشف الدكتور محمد فؤاد نائب العمرانية عن استجابة وزارة الصحة للسؤال الذي تقدم به إلى الدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس، وموجه إلى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان؛ بشأن اختفاء مصل مرض" الدرن" من محافظة الجيزة، إثر عدد من شكاوى المواطنين بالدائرة، عن اختفاء المصل المضاد لمرض "الدرن" الخاص بالأطفال حديثي الولادة من الوحدات الصحية.



وأوضح فؤاد، انه جرى تواصل بينه الدكتور محمد عزمي وكيل وزارة الصحة، والذي أكد أن المصل متوفر ولكن هناك بعض التغييرات التي طرأت على نظام التطعيم بشكل عام، حيث كان في السابق يعتمد على تطعيم الرضيع بعد مضي 15 يوما على ميلاده، والتغيير الذي طرأ أن يكون التطعيم بعد مضي 4 شهور على ولادة الطفل.



وطالب فؤاد بضرورة مد الوحدات الصحية والمكاتب التابعة لوزارة الصحة والمسئولة عن توفير المصل المضاد بمرض الدرن بهذه المعلومات، حيث إن تلك المكاتب لا يتوافر لديها أي معلومات عن تلك التغييرات، وأكدوا من قبل للمواطنين اختفاء جرعات المصل من المكاتب مما تسبب في حالة ذعر لدى المواطنين الذين تقدموا بالعديد من الشكاوى والاستغاثات.



وأثنى فؤاد على سرعة استجابة الدكتور محمد عزمي وكيل وزارة الصحة وتوضيحه لحقيقة الأمر مما أسهم في بعث الراحة في نفوس المواطنين وطمأنتهم على ذويهم.



كان الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، عن دائرة العمرانية، تقدم بسؤال إلى الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، وموجه إلى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان؛ بشأن اختفاء مصل مرض" الدرن" من محافظة الجيزة.



وقال فؤاد" بأن هناك العديد من الشكاوى والاستغاثات من جانب المواطنين من أهالي محافظة الجيزة، تتلخص تلك الإستغاثات في الاختفاء المفاجئ في جرعات المصل المضاد لمرض" الدرن" الخاصة بالأطفال حديثي الولادة، حيث أنه من المفترض أن الرضيع بعد مضي 15 يوماً على ميلاده، أن يتم إعطاءه تلك الجرعة من خلال الوحدات الصحية أو المكاتب التابعة لوزارة الصحة".