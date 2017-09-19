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عقـــارات
الأولى للتمويل العقارى : ندرس 200 طلب للاقتراض ضمن مبادرة الصندوق
الثلاثاء 19 سبتمبر 2017 07:40 م
التعمير الأولى للتمويل العقارى
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التعمير الأولى للتمويل العقارى
تستهدف توجيه 350 مليون جنيه قروضًا لمحدودى الدخل حتى نهاية الربع الأول من 2018
سمر السيد
قالت مها عبد الرازق، مساعد العضو االمنتدب لشركة التعمير الأولى للتمويل العقارى، إن الشركة استقبلت نحو 200 طلب من العملاء للحصول على قروض خلال الفترة الماضية ضمن مبادرة صندوق التمويل العقارى، وتجرى دراستها حاليًّا، مشيرة إلى أنها تستهدف زيادة أعداد الطلبات التى سيتم النظر فيها لتتراوح بين 300 و500 شهريًّا.
وأكدت، فى تصريحات صحفية، على هامش مؤتمر اليورومنى، رغبة الشركة فى توسيع حجم أعمالها محليًّا، مشيرة إلى أنها يتبعها 3 شركات، من بينها تلك التى تعمل بمجال التأجير التمويلى.
وأوضحت أن الشركة ليس لديها أى مشكلة لتلقي طلبات توفير تمويلات بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وذكرت أنها تستهدف توجيه قروض بقيمة 350 مليون جنيه، لمحدودي ومتوسطى الدخل، منذ الفترة الحالية حتى آخِر الربع الأول من العام المقبل 2018، ضمن مبادرة صندوق التمويل العقاري.
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