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اتصالات وتكنولوجيا
4 أرقام مهمة لعملاء الشبكة الرابعة للمحمول
الثلاثاء 19 سبتمبر 2017 07:32 م
الشعار الجديد شركة المصرية للاتصالات
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الشعار الجديد شركة المصرية للاتصالات
محمود جمال :
تنشر بوابة المال مجموعة من الارقام الهامة لعملاء الشبكة الرابعة للمحمول المملوكة للمصرية للاتصالات .
1- 111 أو 01555000111 رقم خدمة العملاء
2- للحصول على معلومات ولخدمات الدليل اتصل بـ 140 عبر شبكة المصرية أو 01555000140 عبر اى شبكة اخرى
3- للاستعلام عن الرصيد اتصل بـ 322
4- لتحويل الرصيد لخط آخر على شبكة المصرية للاتصالات اضغط *323* رقم الهاتف * المبلغ #
5- خدمة سلفنى *04#
6- كلمنى شكرا 515 رقم الهاتف #
7- استعلام عن الاستخدام *414#
يذكر أن المصرية للاتصالات أطلقت أمس الاثنين شبكتها الرابعة للمحمول تحت اسم we فى احتفالية كبرى بسنترال أحمد عرابى بمنطقة المهندسين، وبشرائح تحمل أكواد 0155.
ويصل سعر الخط إلى 15 جنيها، بينما يصل سعر الدقيقة الواحدة إلى شبكات المحمول الأخرى والهاتف الأرضى إلى 12 قرشا .
المصرية للاتصالات
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