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سيـــاســة
برلماني: زيارة السيسي لأمريكا تأتي باستثمارات كثيرة
الثلاثاء 19 سبتمبر 2017 07:17 م
عبد الفتاح السيسي
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عبد الفتاح السيسي
ياسمين فواز
قال النائب محمد بدوي دسوقي، عضو مجلس النواب، إن زيارة الرئيس السيسي هذه المرة تختلف عن الزيارات السابقة خاصة بعد نجاح مساعي القيادة السياسية في تغيير الاستراتيجية الخارجية للعلاقات المصرية بالدول الأوروبية، كما أن توجه مصر إلى الدول الآسيوية كالصين وأيضا روسيا، عزز من ثقل مصر في علاقتها الدولية، فقد خرجت مصر من سقف التبعية والإملاءات، تغيرت السياسات الخارجية لمصر عن زى قبل، حين السير خلف الخطى الأمريكية تسليما، لم يعد بالأمر المقبول الآن بعد ثورة 30 يونيو.
ولفت بدوي إلى أن أهمية الزيارة يأتي من خلال برنامج زيارة الرئيس السيسي الذي اشتمل على عدة لقاءات مع رجال أعمال وأصحاب شركات كبيرة بأمريكا، كما أن اختلاف الزيارة هذه المرة يأتي بعد المضي قدما نحو عمليات الإصلاح الاقتصادي والتشريعي المرتبط بالمستثمرين الأجانب، والضمانات التي يكفلها قانون الاستثمار الجديد، لذا من المؤكد أن تؤتي هذه الزيارة بالكثير من الاستثمارات هذا من الناحية الاقتصادية.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن الوضع المصري يختلف ايضاً من الناحية السياسية خاصة بعد ان أصبحت مصر طرفًا رئيسيًا فى المعادلات الإقليمية والدولية، وذلك لنشاطها السياسى والدبلوماسى على كل الأصعدة ، لعضويتها في مجلس السلم والأمن الأفريقى، أو كعضو غير دائم فى مجلس الأمن الدولى وهو ما وضع على عاتق القيادة المصرية أدوارًا مهمة، استطاعت أن تؤديها بشكل أبهر كل المتابعين للتحركات المصرية،وآخرها القضية الفلسطينية والإنجاز الكبير الذي حققته جهود رجال المخابرات العامة المصرية بعد إعلان حركة حماس الفلسطينية عن حل اللجنة الإدارية فى قطاع غزة، ودعوة حكومة الوفاق للقدوم إلى القطاع، لممارسة مهامها والقيام بواجباتها فوراً، والموافقة على إجراء الانتخابات العامة، بخلاف تلبية الحركة للدعوة المصرية بفتح الحوار مع حركة فتح.
عبدالفتاح السيسي
السيسي
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