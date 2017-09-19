نيسان إيجيبت تدشن باترول والشكل الجديد من قاشقاي

نيسان قشقاى

أحمد شوقي



تدشن شركة نيسان إيجيبت، غدًا الأربعاء، طراز باترول، بالإضافة إلى الشكل الجديد من نيسان قاشقاي لأول مرة في مصر على هامش معرض القاهرة الدولي للسيارات أوتوماك فورميلا 2017؛ وفقًا لدعاء يسري التسويق في الشركة.



وأوضحت أنه سيتم غدًا على هامش المعرض الإعلان عن كافة التفاصيل الخاصة بمواعيد الطرح الفعلي للسيارتين في مصر بالإضافة إلى مواعيد الحجز والتسليم؛ مضيفة أنه سيتم الدفع غدًا بمجموعة الطرازات المتداولة لنيسان في السوق المحلية حاليًا وهي: صني وسنترا وجوك.



يشار إلى أن نيسان تحتل المركز الثاني على قائمة العلامات التجارية الأكثر مبيعًا في مصر حتى نهاية الشهور السبعة الأولى من العام الجاري بحصة سوقية 17.9% بواقع 12.5 ألف وحدة مقابل 20.4% خلال الفترة نفسها من العام الماضي بواقع 14.4 ألف وحدة. لكن العلامة التجارية حلت بالمركز الثالث على قائمة العلامات التجارية الأكثر مبيعا خلال يوليو الماضي فقط بحصة سوقية 13% بواقع 1723 وحدة مقابل 11% بواقع 1950 وحدة خلال يوليو 2016.



وعلى قائمة العلامات التجارية الأكثر مبيعًا في قطاع الملاكي جاءت نيسان في المركز الأول بحصة سوقية 24% بواقع 11.9 ألف وحدة مقابل 14.2% بواقع 12 ألف وحدة. وتستحوذ نيسان على 38% من مبيعات السيارات الملاكي المجمعة محليا بواقع 8726 وحدة مقابل 30.7% بمبيعات 10760 وحدة؛ محتلة المركز الأول على قائمة السيارات الملاكي المجمعة محليًا.



وبلغت حصة نيسان من السيارات الملاكي المستوردة 12% بمبيعات 3206 وحدة مقابل 2.4% بواقع 1202 وحدة.



ويقول عبد الهادي حسن مدير الأمراء للسيارات إن نجاح نيسان في تعزيز حصتها السوقية في سوق السيارات يعود إلى تبنيها سياسة تسعيرية مناسبة لطبيعة السوق المصرية حيث اعتمدت على مبدأ التدريج في رفع الأسعار عند اضطرارها إلى هذه الخطوة كرد فعل على تقلبات أسعار الصرف؛ بخلاف العلامات التجارية الأخرى التي أقرت ارتفاعات غير مسبوقة في الأسعار بشكل انعكس سلبًا على حصتها السوقية ومركزها بين العلامات التجارية الأخرى.