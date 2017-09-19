موقع إسرائيلي : السيسي أشد زعماء العرب شجاعة بالمنطقة

قال موقع "واللا" الإسرائيلي، تعليقًا على اجتماع الرئيس السيسي برئيس حكومة الاحتلال نتنياهو، أمس، "أثبت الرئيس المصري السيسي مرة أخرى أنه الزعيم العربي الشجاع في المنطقة الذي لا يخاف من إظهار علاقاته العامة مع إسرائيل. وعلى الرغم من التقارب بين مصر وقيادة حماس في غزة، فإن اجتماعه مع نتنياهو في نيويورك قد يؤدي إلى تهدئة المنطقة وتغيير هيكل الحكومة في قطاع غزة".





وأضاف "واللا" أنه للمرة الأولى أثبت الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مرة أخرى أنه أشد الزعماء العرب في منطقتنا، وقد تجرأ السيسي على عمل ما يحاول الآخرون القيام به لفترة طويلة، بمن فيهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع أفيجدور ليبرمان، حسبما أفاد الموقع.



