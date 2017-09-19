EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.84
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
592.00
عيار 21
507.00
عيار 18
677.00
عيار 24
4736.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
سيـــاســة
موقع إسرائيلي : السيسي أشد زعماء العرب شجاعة بالمنطقة
الثلاثاء 19 سبتمبر 2017 05:37 م
عبد الفتاح السيسي
أخر الأخبار
عبد الفتاح السيسي
عادل عبد الجواد
قال موقع "واللا" الإسرائيلي، تعليقًا على اجتماع الرئيس السيسي برئيس حكومة الاحتلال نتنياهو، أمس، "أثبت الرئيس المصري السيسي مرة أخرى أنه الزعيم العربي الشجاع في المنطقة الذي لا يخاف من إظهار علاقاته العامة مع إسرائيل. وعلى الرغم من التقارب بين مصر وقيادة حماس في غزة، فإن اجتماعه مع نتنياهو في نيويورك قد يؤدي إلى تهدئة المنطقة وتغيير هيكل الحكومة في قطاع غزة".
وأضاف "واللا" أنه للمرة الأولى أثبت الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مرة أخرى أنه أشد الزعماء العرب في منطقتنا، وقد تجرأ السيسي على عمل ما يحاول الآخرون القيام به لفترة طويلة، بمن فيهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع أفيجدور ليبرمان، حسبما أفاد الموقع.
وذكر الموقع الإسرائيلي أن الاجتماع بين نتنياهو والسيسي، ليلة الثلاثاء، في الأمم المتحدة ليس الأول، لكن يبدو أن السيسي يشعر بالأمان الكافي الآن في مصر وفي العالم العربي بعد أن عقد الاجتماع، بعد أن ناقش الجانبان العلاقات بين البلدين وبالطبع التنسيق الأمني اللازم بين إسرائيل ومصر بشأن قضية سيناء، ومن المحتمل جدًّا أن إحدى القضايا الرئيسية التي نشأت في الحوار هي الجهود المصرية الاستثنائية التي استمرت في الأسابيع الأخيرة لتحقيق المصالحة الفلسطينية وعودة السلطة الفلسطينية إلى هذا المستوى بطريقة أو بأخرى إلى قطاع غزة.
فلسطين
عبدالفتاح السيسي
السيسي
إسرائيل
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا