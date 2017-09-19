البورصة تبدأ رحلة صعود لاختبار مستوى 14000 نقطة

البورصة المصرية

جهاد سالم



بدأت مؤشرات البورصة المصرية، موجة جديدة من الصعود، تدعمها فى تحقيق مستويات تاريخية تزامنا مع عودة أحجام وقيم التداول للارتفاع.



ورجح خبراء التحليل الفني، أن يستكمل مؤشر السوق الرئيسيEGX30 المسار الصاعد مستهدفا مستويات 14000 نقطة، ومؤشر EGX70 للأسهم المتوسطة والصغيرة، مستهدفا 770 نقطة، وإن تخلل الصعود عمليات جني أرباح مؤقتة.



وأنهي EGX30 تعاملات اليوم على صعود بنسبة 1.01% مسجلا مستوى 13730 نقطة، وارتفع مؤشر EGX70 للأسهم المتوسطة والصغيرة 1.28% ليغلق عند 748 نقطة، كما صعد مؤشرEGX100 الأوسع نطاقا بـ 1.14%، ليسجل 1670 نقطة.



وبلغت إجمالي قيمة التداول على الأسهم 1.43 مليار جنيه، وارتفع رأس المال السوقي بنحو 7.6مليار جنيه، ليسجل 730.27 مليار جنيه، مقابل 722.71 مليار جنيه مستوى الإغلاق السابق.



من جانبه، قال أدهم جمال الدين، رئيس قسم التحليل الفني بشركة كايرو كابيتال لتداول الأوراق المالية، إن القوي البييعة التى ظهرت على المؤشر الرئيسي للسوق EGX30 بسبب عمليات جني الأرباح أسفل مستوى ١٣٧٠٠ نقطة، لم تتمكن من الهبوط بالمؤشر، ومن ثم ظهرت القوة الشرائية دعمته فى الإغلاق على صعود.



وأشار جمال الدين إلى أن ارتفاع قيم التداول مع صعود المؤشر ساهما فى تماسك الأسهم وتحقيقها مستويات مرتفعة.



وتوقع جمال الدين أن يواصل EGX30 الصعود باتجاه المستهدف التالي ١٤٠٠٠ نقطة، على المدي القصير.



وعلى صعيد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70، أوضح جمال الدين أن اقتراب المؤشر من مستهدفه عند ٧٥٠ نقطة، يرجحه للتحرك للمستهدف التالي عند ٧٧٠ نقطة، ومن ثم قد يواجه عمليات جني أرباح مؤقتة وقصيره الأجل، لن تتمكن من عرقلته عن الارتفاع لمستويات أعلى طالما أن الاتجاه الصاعد لم ينته.



وفي سياق متصل، قال ريمون نبيل، عضو الجمعية المصرية للتحليل الفني إن مؤشر الرئيسي EGX30، تمكن خلال تعاملات اليوم من مواصلة الارتفاع، محققا قمة جديدة خلال الشهر الحالى عند مستوى13730 نقطة، ما قد يدفعه للتعرض للقوى البيعية خلال منتصف تعاملات الأربعاء.



وأشار نبيل إلى أن المؤشر الرئيسي يستهدف على المدي القصير الصعود لقرب مناطق مقاومة هامة عند مستوى 13800 نقطة ثم، 14000نقطة، ليواحهة عندها قوي بيعية مؤقتة، محددا مستويات دعم المؤشر عند 13550 نقطة كمستوى دعم فرعى و13400 نقطة كمستوى دعم يستخدم للحفاظ على الارباح .



وتوقع نبيل أن يستكمل EGX30 الصعود على المدى الطويل فى منطقه العرضيه واسعه النطاق على المدى المتوسط بين 12900كمنطقة دعم ومستوى 14000 كمنطقة مقاومة هامة فى حركة المؤشر حتى الآن وعلى المدى القصير يتحرك المؤشر فى موجه صاعده حتى الان وتتأكد استمراريته تلك الموجه حال قدرة المؤشر على الاستقرار أعلى مستوى 14000نقطة وهو المستوى التاريخى صعوديا للمؤشر حتى الآن.



وفيما يتعلق بمؤشر EGX70 ، أشار نبيل إلى أن اغلاق المؤشرعلى ارتفاع قوى اليوم بالقرب من أعلى مستوى له منذ 2011 يشير إلى انه فى إتجاه مستهدف جديد عند مستوى770 نقطة وحال تمكن من بلوغة يستهدف مستوى 800 نقطة على المدي الطويل والذي قد يتحقق منتصف الربع الرابع من العام الحالى 2017.



وأوضح نبيل أن المؤشر السبعينى أكد اتجاهه الصاعد على المدى المتوسط، وقد يستمر بهذاالاتجاه الصاعد خلال عام 2018، ما يجعله أكثر تفوقا على المؤشر الرئيسي حتى الآن، فيما قد يواجة المؤشر السبعيني حركة تصحيحية خلال الفترة المقبلة تهبط به لمستوى الدعم الفرعى عند728 نقطة ، ثم مستوى الدعم 705 750 نقطة، ومن ثم تظهر القوة الشرائيه لتعود به للاتجاه الصاعد.



وشهدت البورصة المصرية خلال تعاملات اليوم سيطرة بيعية من قبل المصريين والأجانب ليسجلو صافي بيع بقيمة 384.5 ألف جنيه، و 32.5 مليون جنيه على الترتيب، فيما سجل العرب صافي شراء بقيمة 32.9 مليون جنيه.



واتجه الأفراد المصريين والأجانب للبيع بقيمة 62.96 مليون و13.03مليون جنيه على التوالي، بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 5.25 مليون جنيه.



وعلى صعيد تعاملات المؤسسات، سجلت المصرية والعربية صافي شراء بقيمة 62.6 و 27.7مليون جنيه على التوالي، وسجلت المؤسسات الأجنبية صافي بيع بقيمة 19.5 مليون جنيه.

