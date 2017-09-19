تعليم الكبار تصل إلكترولكس مصر

شركة إلكترولكس مصر

المرسي عزت



أطلقت شركة إلكترولكس مصر بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ممثلة في الهيئة العامة لتعليم الكبار التابعة للوزارة وجمعية رسالة برنامجاً متطوراً لرفع المستوى التعليمي للعاملين بالشركة، وذلك في إطار الاهتمام بتدريب ورفع كفاءة وتطوير أداء العاملين باعتبارهم احدي أعمدة الشركة الرئيسية.



يضم البرنامج الذي تم إطلاقه بالتزامن مع الإحتفال باليوم العالمي لمحو الأمية 76 عامل من عمال شركة إلكترولكس ممن يحتاجون رفع مستواهم التعليمي، ويقام البرنامج على مرحلتين.



تأتي المرحلة الأولى باختبار لقياس المستوى التعليمي للعامل وإذا تخطى المستوى المطلوب يحصل على شهادة محو الأمية من وزارة التربية والتعليم وجمعية رسالة، حيث يتم وضع الاختبار تحت إشراف ورقابة وزارة التربية والتعليم متمثلة في هيئة تعليم الكبار لضمان تطبيق المعايير التي تنص عليها الوزارة.



وتأتي المرحلة الثانية من البرنامج لمن لم يتخطوا الاختبار من خلال مجموعة من الدورات التعليمية التي تستمر لمدة ثلاثة اشهر حيث تقوم مجموعة مختارة من المدرسين المدربين من جمعية رسالة بتدريس العاملين بمقر مصنع السخانات الخاص بإلكترولكس مصر, ويحصل كل عامل يتخطى الاختبارات النهائية لهذه الدورة على شهادة محو أمية مصدقة ومعترف بها من وزارة التربية والتعليم.



من جانبها، أعربت سمر رفاعي، رئيس الإتصالات المؤسسية والمتحدث الرسمي بإسم الشركة في مصر عن سعادتها بإطلاق هذا البرنامج الذي يعد نقطة انطلاق لتطوير المستوى التعليمي للعمال، مما له من آثار إيجابية على الصناعة ككل.



وقالت إن التعاون مع كل من وزارة التربية والتعليم متمثلة في هيئة تعليم الكبار وجمعية رسالة يعد رسالة تأكيد على أن التعاون في مثل هذه المشروعات هو الركيزة الأساسية لتحقيق التكامل الاجتماعي وهو السبيل الوحيد للنجاح والتطور، وهو ما ظهر بوضوح في هذا البرنامج من خلال تضافر جهود القطاعين الخاص والعام ومنظمات المجتمع المدني، الأمر الذي ينعكس ايجابيا على الأداء الاقتصادى للدولة.



وأشارت إلى أن حرص الأمم المتحدة على الاحتفال بيوم عالمي لمحو الامية وهو ما يوافق 8 سبتمبر من كل عام يؤكد ان قضية محو الأمية تعد أحد القضايا الجوهرية علي جدول أعمال الأمم المتحدة وأهدافها للتنمية المستدامة حتى عام 2030، والتي تشمل جودة مستوي التعليم والحصول علي فرص التعلم في جميع المراحل العمرية.



تعد الكترولكس واحدة من الشركات العالمية في قطاع الأجهزة المنزلية، تقوم الشركة ببيع 60 مليون وحدة سنوياً من الأجهزة المنزلية والمنتجات المتخصصة في 150 سوق حول العالم، وذلك من خلال العلامات التجارية المملوكة للشركة وهي AEG، وزانوسي، وأوليمبيك ، وأيديال. وصل حجم مبيعات الشركة في عام 2016 إلى 121 مليار كورونا سويدية وبلغ حجم العاملين 55.000 في جميع فروعها حول العالم.

