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ثقافة وفنون
الآثار: قصر محمد علي لم يسرق
الثلاثاء 19 سبتمبر 2017 04:25 م
قصر محمد على
أخر الأخبار
قصر محمد على
دعاء محمود
قالت إلهام صلاح رئيس قطاع المتاحف بوزارة الآثار، اليوم الثلاثاء، إن اللجنة الأثرية المنوطة بأعمال جرد قصر محمد على بشبرا، أكدت عدم اختفاء أية قطع أثرية وأن جميع مقتنيات القصر سليمة ولم يمسها أي سوء.
وأضافت أنه عقب اكتشاف أعضاء لجنة فتح القصر صباح اليوم الثلاثاء تعرض باب مكتب الأمناء وبعض أبواب الحجرات للكسر وكذلك اختفاء مفاتيح بعض الحجرات، تم على الفور صدور قرار إداري رقم 117 بتشكيل لجنة أثرية من خارج القصر لجرد محتوياته.
وقد شُكلت اللجنة برئاسة مها محمد مصطفى وعضوية مديري وكبيري الأمناء بالمتاحف التاريخية بالاضافة إلى أمناء العهد الأثرية وهم أمال صديق سليمان، والهام عبد الفتاح محمد، وأحمد رشاد عامر.
وأكدت صلاح أن أعمال الجرد تمت بحضور أعضاء من شرطة السياحة والآثار والمباحث، الأمر الذي يؤكد أن أعمال الجرد تمت بمنتهى الشفافية وبشكل قانوني، كما أن الأمر متروك الآن برمته للنيابة العامة للوقوف على جميع ملابسات الواقعة لمعرفة من قام بمهاجمة القصر.
وأشارت إلى أنه سيتم خلال الفترة القلية القادمة نقل جميع مقتنيات قصر محمد على بشبرا لمتحف قصر محمد علي بالمنيل، وذلك تمهيداً للبدء في أعمال الترميم والتطوير الخاصة بقصر محمدعلي بشبرا في القريب العاجل.
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