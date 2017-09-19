شكري يبحث مع موجيريني تعميق العلاقات الثنائية

سامح شكري مع ممثلة الاتحاد الأوروبي

سمر السيد



عقد وزير الخارجية سامح شكري اليوم الثلاثاء، جلسة مباحثات مع الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية المشتركة للاتحاد الأوروبي فيدريكا موجيريني على هامش اجتماعات الأمم المتحدة في نيويورك، بحسب بيان.





وتناول الاجتماع "سبل تعميق العلاقات المصرية الأوروبية، بما في ذلك ضرورة العمل على تنفيذ ما تضمنته وثيقة أولويات المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي في مجالات التعاون الثنائي، وكذا إنهاء التفاوض على إطار الدعم الموحد للبرنامج المالي للفترة 2017-2020".



وذكر المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن شكري أعرب خلال اللقاء عن الاهتمام بالتعاون مع الاتحاد الأوروبى في موضوعات الهجرة، مع أهمية التركيز على الأبعاد التنموية والأسباب الجذرية لظاهرة الهجرة غير النظامية بوصفها الضمانة الحقيقية لإيجاد حل مستدام لهذه الظاهرة



وأبرز شكري في هذا الصدد الجهود الضخمة التي تقوم بها مصر فيما يتعلق بضبط وإدارة الحدود والأعباء المترتبة على استقبال وإعالة اللاجئين والمهاجرين في مصر.



كما أكد شكري وموجيريني علي محورية قمة "أبيدجان" فى نوفمبر القادم التى تأتى عقب مرور عشر سنوات على الشراكة بين الاتحاد الأوروبى وأفريقيا وترحيب مصر بجعل "الشباب" الموضوع الرئيسى لها



وأوضح أبو زيد، أن المباحثات تناولت بشكل مفصل عدد من الملفات الإقليمية.



واستعرض وزير الخارجية الجهود التي تقوم بها مصر لتقريب مواقف الأطراف الليبية المختلفة، والنتائج الإيجابية المتمخضة عن اجتماعات العسكريين الليبيين في القاهرة مؤخرا بدعوة من اللجنة الوطنية المعنية بمتابعة الملف الليبي برئاسة السيد الفريق/ محمود حجازي رئيس أركان القوات المسلحة، مشيرا إلي أن جهود توحيد الجيش الوطني الليبي هدف أسمي يسعي الجميع الي تحقيقه لتوحيد جهود استعادة الاستقرار الي ليبيا والقضاء علي الإرهاب.



وفيما يتعلق بالأوضاع في سوريا، ذكر المتحدث باسم الخارجية أن كلا من شكري وموجيريني تبادلا التقييم بشأن اجتماع الدول متشابهة الفكر الذي عُقد بنيويورك مساء ١٨ سبتمبر الجاري بناء علي دعوة من وزير خارجية الولايات المتحدة.



كما حرص وزير الخارجية علي استعراض جهود مصر في رعاية اتفاقات تخفيف حدة التصعيد بالغوطة الشرقية وشمال حمص.



وأشار إلي أهمية ان تتركز الجهود الدولية حاليا علي إعادة إطلاق المفاوضات السياسية في جنيف، والعمل علي توحيد مواقف المعارضة.



ونوه إلى الجهد المشترك الذي تقوم به مصر والسعودية في هذا المجال.



وفِي هذا السياق، استعرضت الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الاوروبي أهداف الاجتماع رفيع المستوي الذي دعت مفوضية الاتحاد الاوروبي إلي عقده بنيويورك يوم ٢١ سبتمبر الجاري، مشيرة إلي أن الهدف منه هو إضافة البعد الاقتصادي إلي الجهود الدولية المعنية بالتعامل مع الازمة السورية، باعتبار أن مسار جنيف يتعامل مع الشق السياسي ومسار الآستانة يتعامل مع الشق العسكري الأمني.



واختتم ابو زيد تصريحاته مشيرا إلى أن اللقاء تناول أيضا الجهود المصرية لتحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية والتعامل مع الاوضاع في قطاع غزة، وتطورات أزمة قطر، والوضع في العراق.

