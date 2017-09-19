صعود جماعى لمؤشرات البورصة بختام تعاملات الثلاثاء

رجب عزالدين



اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة -اليوم الثلاثاء- على صعود جماعى لمؤشراتها، وسط اتجاه شرائى للمؤسسات للعرب والمؤسسات المصرية.



وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 1.01% عند مستوى 13730 نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 1.28% ليصل إلى 748 نقطة، كما صعد المؤشر «EGX100» الأوسع نطاقًا بنسبة 1.14% عند مستوى 1670 نقطة، بينما صعد نظيره «EGX50» متساوى الأوزان بنسبة 1.25% عند مستوى 2217 نقطة، كما صعد نظيره العشرينى بنسبة 1.44% عند مستوى 12561 نقطة.



وبلغت قيمة التداولات 1.4 مليار جنيه على الأسهم فقط، واتجهت تعاملات المؤسسات المصرية والعربية والأفراد العرب للشراء، بصافى قيم تداولات قدرها 62.5 مليون جنيه، و27.6 مليون جنيه، و5.2 مليون جنيه على التوالى، واتجهت تعاملات المؤسسات الأجنبية والأفراد المصريين والأجانب للبيع، بقيم تداولات قدرها 19.5 مليون جنيه و62.9 مليون جنيه و13 مليون جنيه على التوالى.



وسيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتداولة، وصعد 123 سهمًا من إجمالى 190 سهما متداولا، بينما هبط 46 وبقى 21 دون تغير.



واختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة -أمس الإثنين- على تباين محلوظ بين مؤشراتها وسط وسط اتجاه بيعى للأفراد المصريين والمؤسسات الأجنبية.