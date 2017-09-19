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ثقافة وفنون
حدوتة مصرية جديد هيئة الكتاب
الثلاثاء 19 سبتمبر 2017 03:43 م
هيئة الكتاب
أخر الأخبار
هيئة الكتاب
علي راشد
أصدرت الهيئة المصرية العامة للكتاب، ضمن سلسلة كتابات جديدة، ديوان بعنوان "حدوتة مصرية" للشاعر خالد سليم.
والديوان شعر بالعامية المصرية، يضم مجموعة كبيرة من القصائد منها: "باكتب عشان، الليل جراحى، لا أبالى، أنا والقمر، لسه مستنى، مصرى، زى بعضه، إقرار، أوشكت على الموت، الاسم الحق، سفر الرؤية، موال الأرض والفلاح"، وغيرها العديد من القصائد.
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