حدوتة مصرية جديد هيئة الكتاب

هيئة الكتاب

علي راشد



أصدرت الهيئة المصرية العامة للكتاب، ضمن سلسلة كتابات جديدة، ديوان بعنوان "حدوتة مصرية" للشاعر خالد سليم.



والديوان شعر بالعامية المصرية، يضم مجموعة كبيرة من القصائد منها: "باكتب عشان، الليل جراحى، لا أبالى، أنا والقمر، لسه مستنى، مصرى، زى بعضه، إقرار، أوشكت على الموت، الاسم الحق، سفر الرؤية، موال الأرض والفلاح"، وغيرها العديد من القصائد.