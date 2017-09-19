تأكيدًا للمال.. إيكون تتقدم بعرض استحواذ على أكرو مصر

عمليات الدمج والاستحواذ

رجب عزالدين



وافق مجلس إدارة شركة إيكون للصناعات الهندسية بجلسته المنعقدة -أمس الإثنين- على التقدم بعرض شراء إجبارى للاستحواذ على كامل أسهم شركة أكرو مصر للشدات والسقالات المعدنية (ACRO)، وذلك تأكيدًا لما نشرته "المال".



وقالت إيكون، فى بيان للبورصة، اليوم الثلاثاء، إن المجلس وافق بالإجماع على تقديم عرض شراء مختلط لـ 7.7 مليون سهم من أسهم اكرو مصر ما يعادل 69.9%، منها بسعر نقدى 92.2 جنيه للسهم بقيمة إجمالية 710 مليون جنيه.



وتابع البيان: "شملت الموافقى على حق مبادلة الأسهم وفقا لما جاء بتقييم دراسة شركة فيرست كابيتال بواقع 6.02 سهم من أسهم شركة إيكون، لكل واحد من أسهم أكرو مصر".



وقالت الشركة إن هذه الموافقة مبدئية لحين الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة والهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك بعد موافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة.



ونشرت المال فى عددها الصادر 7 سبتمبر الجارى، خبرًا عن دراسة إيكون الاستحواذ على أكرو مصر.



وقالت المال إن إدارة «أيكون»، تدرس سبل تنفيذ عرض الشراء المحتمل، وما إذا كان سيتم عبر مبادلة الأسهم، أم من خلال سداد القيمة نقداً من الموارد الذاتية، أو الاقتراض البنكى، أو عبر زيادة رأس المال.



ويتوزع هيكل ملكية «أكرو للسقالات»، بواقع %30 لـ« أيكون»، و%13.8 لعرفات صقر، و%16.3 لشركة المقاولين العرب، و%5 لأحمد عبد الصمد، وتتوزع باقى الحصص بين حملة أسهم التداول الحر.



يتوزع هيكل ملكية « أيكون»، بواقع %28.5 لعرفات صقر، و%9.7 لمنى صقر، و%10.5 لهشام يوسف الفار، والباقى للتداول الحر.



يبلغ رأسمال «أيكون» 106.9 مليون جنيه، موزعاً على 26.7 مليون سهم، بقيمة اسمية 4 جنيهات للسهم، وتعمل الشركة فى مجال صناعة وتجارة الآلات والمعدات والمواد المعمارية، وصناعة وتجارة المركبات، ونشاط تجارة مواد البناء والحديد والأسمنت والأخشاب، وارتفعت أرباحها خلال النصف الأول من العام الجارى إلى 38.3 مليون جنيه، بزيادة قدرها %56، مقابل أرباح بلغت 24.5 مليون جنيه، بالنصف المقارن من 2016.



فيما يبلغ رأسمال شركة أكرو مصر للشدات 110.10 مليون جنيه، موزعاً على 11 مليون سهم، بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم، وخلال النصف الأول من العام الحالى تراجعت أرباح «أكرو» لتصل إلى 63.59 مليون جنيه، مقابل 67.5 مليون جنيه فى النصف المماثل من العام الماضى، بنسبة انخفاض %5.8.