صندوق الثروات السيادية النرويجي يتجاوز تريليون دولار لأول مرة

خالد بدر الدين:



أعلن اليوم الثلاثاء بنك نورجيز لإدارة الاستثمار بمدينة أوسلو إن صندوق الثروات السيادية الذى يضم معاشات حكومة النرويج قفز إلى حوالى 1.01 تريليون دولار لأول مرة فى تاريخه بفضل انتعاش أسعار الأسهم وضعف الدولار أمام الكرونة، ليتفوق على جميع صناديق الثروات السيادية حول العالم.



ويقول إينجف سلاينجستاد، المدير التنفيذى لصندوق الثروات السيادية النرويجى، إن أحدا لم يتوقع أبدا أن تتجاوز قيمة أصول الصندوق حاجز التريليون دولار ولكن النمو فى القيمة السوقية كان مذهلا هذا العام.



وذكرت وكالة بلومبرج أن الصندوق النرويجى يعمل فيه حوالى 550 شخصا فقط برغك انتشار فروعه فى العديد من دول العالم من أوسلو إلى لندن ونيويورك ومن شنغهاى إلى سنغافورة، كما أن التكاليف الإدارية تعادل 0.02% فقط من قيمة أصوله انخفاضا من 0.07% منذ 5 سنوات.



وجاء هبوط تكاليف الصندوق برغم توسعاته فى أسواق العقارات، حيث اشترى حصص ضخمة فى عقارات الشانزليزيه الفرنسية وفى شارع ريجينت بلندن والعديد من المدن العالمية الأخرى لتصل أملاكه إلى أكثر من 200 مليار كرونة ( 26 مليار دولار) مع نهاية يونيو الماضى.



ويتوقع خبراء الصندوق النروبجى استمرار نمو أصوله حتى عام 2025 ليتجاوز 10.5 تريليون كرونة ( 1.3 تريليون دولار) مع ارتفاع نسبة ملكيته من الأسهم من 60 % إلى 70 % من أصوله لدرجة أنه بات يملك 1.3 % من قيمة الأسهم العالمية.



ومن صناديق الثروات السيادية العالمية الأخرى التى تملك أصول ضخمة هيئة استثمار أبو ظبى بحوالى 830 مليار دولار ليأتى فى المركز الثانى فى قائمة أكبر 10 صناديق ثروات سيادية على مستوى العالم وبعده مؤسسة تشاينا الاستثمارية الصينية التى يبلغ قيمة أصولها 815 مليار دولار ثم هيئة استثمار الكويت بحوالى 530 مليار دولار.



وجاء فى المركز الخامس ساما فورين هولدينجز السعودية بأكثر من 515 مليار دولار و بعدها محفظة استثمار الهيئة النقدية بهونج كونج التى تملك حوالى 460 مليار دولار و شركة سيف الاستثمارية الصينية بأكثر من 440 مليار دولار.



وظهرت هيئة استثمار حكومة سنغافورة فى المركز الثامن بحوالى 360 مليار دولار ثم هيئة استثمار قطر فى المركز التاسع بحوالى 320 مليار دولار وأخير صندوق الضمان الحكومى الصينى بأكثر من 295 مليار دولار.





قائمة بأغنى 10 صناديق ثروات سيادية فى العالم حتى سبتمبر الجارى



م اسم الصندوق اسم الدولة القيمة بالمليار دولار 1 المعاشات الحكومية العالمى النرويج 1010 2 هيئة استثمار أبوظبى الإمارات 830 3 مؤسسة تشاينا للاستثمار الصين 815 4 هيئة استثمار الكويت الكويت 530 5 ساما فورين هولدينجز السعودية 515 6 محفظة استثمار الهيئة النقدية هونج كونج 460 7 شركة سيف الاستثمارية الصين 440 8 هيئة الاستثمار الحكومية سنغافورة 360 9 هيئة استثمار قطر قطر 320 10 الضمان الاجتماعى الحكومى الصين 295 المصدر: مؤسسة صناديق الثروات السيادية