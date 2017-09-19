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بنـــوك
أحمد جلال نائبًا لرئيس البنك المصري لتنمية الصادرات
الثلاثاء 19 سبتمبر 2017 03:22 م
أحمد جلال نائبا لرئيس البنك المصري لتنمية الصادرات
أخر الأخبار
أحمد جلال نائبا لرئيس البنك المصري لتنمية الصادرات
سهير محمد
وافق مجلس إدارة البنك المصرى لتنمية الصادارت، على تعيين الدكتور، أحمد محمد جلال، في منصب نائب لرئيس مجلس الإدارة، ابتداء من يوم 27 أغسطس 2017، لمدة ثلاث سنوات.
جاء ذلك وفق بيان البنك تنفيذاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1841 لسنة 2017 الصادر بتاريخ 17 أغسطس 2017، وعلى أن يحل محل الرئيس فى حالة غيابة.
وأوضح بيان البنك، أن جلال يتمتع بخبرة تزيد عن ٢٦ عام متنوعة فى مجال الائتمان وبنوك الاستثمار ووضع الخطط الاسترايجية وكذلك نشاط التأجير التمويلى .
وهو حاصل على درجة الدكتوراه في الادارة الاستراتيجية من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ، درجة الماجيستير في إدارة الأعمال من كلية الإدارة – جامعة ماستريخت بهولندا ، وبكالوريوس إدارة الأعمال من كلية التجارة - جامعة القاهرة ،.
شغل أحمد جلال عدة مناصب منها رئيس قطاع تمويل الشركات والشركات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلي الكويتي (بيريوس سابقا)، وهو المؤسس والعضو المنتدب لشركة بيريوس – مصر للتأجير التمويلى ورئيس مجلس ادارة الشركة خلال الفترة اللاحقة، هذا بالإضافة إلى عمله بشركة موبينيل كمدير التخطيط الإستراتيجي والبنك المصري الأمريكي كمدير علاقات العملاء بقطاع الإئتمان وتمويل الشركات بالاضافة إلى عدة مؤسسات مالية أخرى
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