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عقـــارات
غدا.. آخر موعد لسداد مقدمات حجز الإعلان التاسع للإسكان
الثلاثاء 19 سبتمبر 2017 02:56 م
المصريين للإسكان
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المصريين للإسكان
بدور إبراهيم:
صرحت مى عبدالحميد، رئيس صندوق التمويل العقاري، والمدير التنفيذى لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي، بأن غداً الأربعاء 20 سبتمبر الجاري، آخر موعد لسداد مقدمات حجز وحدات الإسكان الاجتماعي المطروحة في 22 محافظة، بالإعلان التاسع بالمشروع، موضحة أن المواطنين الذين قاموا بشراء كراسات الشروط، ويرغبون في التقدم للحصول على وحدة سكنية، عليهم سرعة سداد مبلغ 11 ألف جنيه مقدم جدية الحجز، بالإضافة إلى مبلغ 140 جنيهاً مصاريف الاستعلام، وذلك بأحد مكاتب البريد المميكنة على مستوى كافة محافظات الجمهورية.
وأكدت مي عبدالحميد، أنه تقرر مد فترة تسجيل طلب الحصول على الوحدة السكنية من خلال البوابة الإليكترونية للصندوق www.mff.gov.eg، حتى نهاية الشهر الجاري، وذلك للمواطنين الذين قاموا بسداد مقدم جدية الحجز ومصاريف الاستعلام، موضحة أنه تم حتى الآن سحب 127395 كراسة شروط، وسدد 70351 مواطناً مقدمات الحجز ومصاريف الاستعلام، بينما سجل 54381 مواطنا طلب الحصول على وحدة سكنية من خلال البوابة الإليكترونية للصندوق.
وقالت رئيس صندوق التمويل العقاري: من لديه أي تظلم أو استفسار من عملاء الصندوق عليه التواصل مع مركز الاتصالات على الأرقام الحالية (1188 أو 5777 أو 5999 من أي تليفون محمول، و090071117 من أي خط أرضي)، أو من خلال البوابة الاليكترونية للصندوق www.mff.gov.eg، للتعرف على حالة الطلب الخاص به.
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