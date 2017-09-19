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عقـــارات
طرح 20 محلا وصيدليتين بالعاشر من رمضان والصالحية الجديدة
الثلاثاء 19 سبتمبر 2017 02:55 م
جهاز مدينة العاشر من رمضان
أخر الأخبار
جهاز مدينة العاشر من رمضان
رضوى عبد الرازق
طرح جهاز مدينة الصالحية الجديدة 15 محلا تجاريا وصيدلية للبيع بالمزاد العلنى، بمساحات تتراوح بين 31 و101 متر.
وتقع المحال بالأسواق التجارية بالأحياء السكنية الثانى والثالث بالمدينة، وتخصص لمختلف الأنشطة التجارية، ومن المقرر عقد جلسة المزاد 15 أكتوبر المقبل.
فيما طرح جهاز مدينة العاشر من رمضان 5 محال تجارية وصيدلية بمساحات من 15 إلى 31 مترا للبيع بالمزاد العلنى، وتقع المحال بالأسواق التجارية الصغيرة بالمجاورتين 76 و77 بالمدينة.
ويتم عقد جلسة المزاد 9 أكتوبر المقبل، وتطلب كراسات الشروط للمزادين من مقر كل جهاز نظير سداد مبلغ 100 جنيه رسوم الكراسة، وتبلغ قيمة تأمين دخول المزادين 10 آلاف جنيه.
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