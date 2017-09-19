وزير إسرائيلي: السيسي يمتلك كاريزما ناصر وحكمة السادات

عبد الفتاح السيسي

عادل عبد الجواد:



قال وزير البناء والإسكان وعضو مجلس الوزراء الإسرائيلي "يوآف جالانت" تعقيبا علي أول لقاء عام جمع بين الرئيس السيسي ورئيس حكومة إسرائيل بنيامين نتنياهو في نيويورك أن الرئيس السيسي زعيم بارز جدا، وأن هذا الاجتماع نقطة مركزية في تحسن وتطور العلاقات بين البلدين، مضيفا أن السلام والتواصل مع مصر يعد أساسا استراتيجيا للتوسع الاقتصادي والزراعي والطاقة، فضلا عن كونه شريكا مركزيا في الشرق الأوسط.



ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية عن الوزير جالانت قوله إن وجود مصر في المنطقة له أهمية كبيرة، مؤكدة أن مصر من أحد العناصر المهيمنة في العالم العربي المسلم والسني، ولابد أن نكون بجوارها لأن مصلحتنا واحدة وهي محاربة الإرهاب، مشيرا إلي أن التعاون مع مصر من أجل وقف الجهاديين مهم جدا.



وتابع "جالانت" وحقيقة أن الرئيس المصري يلتقي رئيس الوزراء علنا بهذه الطريقة، يدل بوضوح على الشجاعة والقيادة، فضلا عن تغيير مهم جدا في العلاقات بيننا وبين المصريين، فالسيسي يملك كاريزما الرئيس الرحل جمال عبد الناصر وحكمة الرئيس أنور السادات علي حد قول الوزير الإسرائيلي.