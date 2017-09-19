وزير النقل: إنشاء محطة للصب السائل بميناء الدخيلة

هشام عرفات وزير النقل

معتز محمود ومدحت إسماعيل:



شهد الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، اليوم الثلاثاء، مراسم توقيع عقد إنشاء وتنفيذ جراج متعدد الطوابق بميناء الإسكندرية، بين الميناء وشركة النيل العامة لإنشاء الطرق -إحدي شركات وزارة النقل- وكذلك عقد إنشاء محطة للصب السائل بميناء الدخيلة مع شركة المهندس لتجارة وصناعة الكيماويات الحديثة.



ووقع عن ميناء الإسكندرية، اللواء مدحت عطية رئيس مجلس إدارة الهيئة، وعن شركة النيل العامة لإنشاء الطرق المهندس علي عياد رئيس مجلس إدارة الشركة، وعن شركة المهندس لتجارة وصناعة الكيماويات الحديثة محمد محمود قاسم أبوالخير رئيس مجلس الإدارة.



وعقب التوقيع، وضع الدكتور هشام عرفات حجر أساس الجراج متعدد الطوابق بميناء الإسكندرية.



وصرح الدكتور هشام عرفات بأن الدراسات التقديرية أشارت إلى أن مشروع الجراج متعدد الطوابق تبلغ تكلفته 285 مليون جنيه، علي أن تكون مدة التنفيذ 18 شهرًا من تسليم الموقع للشركة المنفذة.



ويهدف إلى استيعاب الطلب المتزايد علي نشاط استيراد وتخزين السيارات داخل الدائرة الجمركية بميناء الاسكندرية، كما يهدف إلى المساعدة في تشغيل المنطقة السياحية المُزمع إنشائها مستقبلاً والتي تتطلب توفير أماكن إنتظار كافية لخدمة محطة الركاب والمركز التجاري ومنطقة المارينا، لافتاً إلى أن المشروع يُقام علي مساحة 15 ألف متر مربع تعد إضافة للمساحات التخزينية داخل الميناء، ويتكون من 4 طوابق ثلاثة منها للتخزين الجمركي تستوعب حوالي 2700 سيارة، والرابع للاستخدام اليومي للعملاء، مضيفاً أنه من المتوقع أن تصل الطاقة الإستيعابية السنوية للجراج 162 ألف سيارة.



جدير بالذكر أنه تم إسناد المشروع الي شركة النيل العامة لإنشاء الطرق إحدي الشركات التابعة لوزراة النقل، بعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته رقم 82 لسنة 2017 على ذلك.



وأوضح وزير النقل أن إنشاء محطة متخصصة لتداول وتخزين مواد للصب السائل يسهم في زيادة معدلات التداول وتوفير مساحات تخزينية كبيرة تخدم عملية استيراد وتصدير المواد البترولية، حيث يُقام مشروع الصب السائل علي مساحة 6 آلاف متر مربع بتكلفة مبدئية 50 مليون جنيه، وبحد أدني للتداول يبلغ 144 ألف طن سنوياً وبزيادة سنوية 5 %، وقد تم الطرح بنظام ( BOT ) حق الاستغلال لمدة 15 سنة طبقاً للإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن.



وقد حضر مراسم التوقيع الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية العلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وقيادات النقل البحري وقيادات الطرق والكباري، وقدم اللواء مدحت عطية رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، عرضاً تقديمياً عن الميناء أوضح خلاله موقف المشروعات، ومعدلات الآداء، والرؤية المستقبلية للميناء.