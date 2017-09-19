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اقتصاد وأسواق
الشوربجى من يورومني: إيجيبت تراد للتيسير على المصدرين
الثلاثاء 19 سبتمبر 2017 01:52 م
شيرين الشوربجي
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شيرين الشوربجي
هاجر عمران
قالت شيرين الشوربجى، الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية الصادرات، اليوم الثلاثاء، إن الحكومة تعمل على إزالة عقبات النقل و الجمارك التى تواجه المنتجات المصرية للنفاذ إلى الأسواق الخارجية أو الواردات التى تدخل إلى السوق المحلى مع خلال برنامج إيجيبت تراد بالتعاون مع وزارتى الماليةو النقل.
جاء ذلك من خلال كلمتها فى الجلسة الرابعة من فاعليات اليوم الثانى لمؤتمر اليورومنى المنعقد بالقاهرة تحت عنوان "التصنيع و الصادرات" و التى أدارها رتشارد بانكس مستشار تحرير يورومنى.
وأضاف "حل كافة المعوقات ليس سهلا، والوزارة تعمل مع وزارتى المالية والنقل وعندنا مبادرات إيجيبت تراد كما تركز على وضع إطار للسياسة التى تستهدف التسهيل على المصدرين".
وشدد على أن الهيئة تسعى إلى رفع وعى المصدرين بالاتفاقيات التى عقدتها الوزارة مع الشركاء الأجانب حتى تعظم استفادة المصدرين وتابعت : معظم المصدرين ليس لديهم الوعى بمزايا الاتفاقيات الخارجية .
يورومنى 2017
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