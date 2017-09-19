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استثمار
الميقاتى: قدمنا طلبا لموسكو لإنشاء مركز لوجيستى مشترك
الثلاثاء 19 سبتمبر 2017 01:37 م
خالد الميقاتي
أخر الأخبار
خالد الميقاتي
هاجر عمران
قال خالد الميقاتى، رئيس جمعية الصادرات المصرية، اليوم الثلاثاء، إن الجمعية طلبت من الملحق التجارى الروسى فى السفارة الروسية بالقاهرة، منذ أسبوعين إنشاء مركز لوجيستى مشترك فى أشهر الموانىء التى تصل إليها البضائع المصرية، حتى يتم إنعاش الصادرات المصرية إلى موسكو.
جاء ذلك خلال كلمته فى الجلسة الرابعة من فاعليات اليوم الثانى لمؤتمر اليورومنى المنعقد بالقاهرة، تحت عنون "التصنيع و الصادرات"، و التى أدارها رتشارد بانكس، مستشار تحرير يورومنى.
وأوضح الميقاتي، أن الجمعية تنسق أيضا مع مجلس الأعمال المصرى الروسي، مؤكدا زيادة التصدير إلى السوق الروسى تأتى من خلال زيادة الاعتماد على المنتجات الغذائية.
وتابع 80% من الصادرات المصرية إلى روسيا تتركز على المنتجات الغذائية.
وأشار إلى أن مصر من الممكن أن ترفع صادراتها إلى أمريكا اللاتينية من خلال الاعتماد على منتجات فى الكيماويات و الأدوية والزيوت
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يورومنى 2017
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