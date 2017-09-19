EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.84
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
592.00
عيار 21
507.00
عيار 18
677.00
عيار 24
4736.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
طاقة
شنايدر اليكتريك: النمو السكاني السريع أبرز تحديات مصر
الثلاثاء 19 سبتمبر 2017 01:36 م
شركة شنايدر الكتريك4
أخر الأخبار
أخبار متعلقة
شنايدر إليكتريك توقع مذكرة تفاهم مع جامعة حلوان
شركة شنايدر الكتريك4
عمر سالم ومحمود جمال
قال كاسبار هيرزبرغ، رئيس شركة شنايدر إليكتريك لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، إن مصر تواجه العديد من التحديات بسبب النمو السكانى السريع، وفى الوقت نفسه تعد سوق جاذبة للاستثمار بفضل الاصلاحات الاقتصادية الجيدة التى تنفذها الحكومة المصرية.
وأوضح كاسبار، خلال احتفالية بمناسبة مرور 30 سنة على تواجدها بمصر، أن مصر لديها إمكانات هائلة تؤهلها لتدشين مدينة متكاملة تعتمد على الحلول المتطورة لإدارة الطاقة النظيفة وتقليل الانبعاثات الكربونية بأكبر قدر ممكن.
وأكد أن الشركة تهتم بالسوق المصرية وتسعي للمشاركة بكافة المشروعات وتوفير كافة الحلول الرقمية وحلول الطاقة وزيادة الاستثمارات.
أخبار المال
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا