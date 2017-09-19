شنايدر اليكتريك: النمو السكاني السريع أبرز تحديات مصر

شركة شنايدر الكتريك4

عمر سالم ومحمود جمال



قال كاسبار هيرزبرغ، رئيس شركة شنايدر إليكتريك لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، إن مصر تواجه العديد من التحديات بسبب النمو السكانى السريع، وفى الوقت نفسه تعد سوق جاذبة للاستثمار بفضل الاصلاحات الاقتصادية الجيدة التى تنفذها الحكومة المصرية.



وأوضح كاسبار، خلال احتفالية بمناسبة مرور 30 سنة على تواجدها بمصر، أن مصر لديها إمكانات هائلة تؤهلها لتدشين مدينة متكاملة تعتمد على الحلول المتطورة لإدارة الطاقة النظيفة وتقليل الانبعاثات الكربونية بأكبر قدر ممكن.



وأكد أن الشركة تهتم بالسوق المصرية وتسعي للمشاركة بكافة المشروعات وتوفير كافة الحلول الرقمية وحلول الطاقة وزيادة الاستثمارات.