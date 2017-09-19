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طاقة
الكهرباء توقع عقد تأمين محطتي غرب القاهرة والوليدية
الثلاثاء 19 سبتمبر 2017 01:31 م
الشركة القابضة لكهرباء مصر
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الشركة القابضة لكهرباء مصر
عمر سالم
شهد المهندس جابر دسوقى، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، اليوم الثلاثاء، التعاقد على عملية التأمين الشامل لكل من مشروع محطة توليد كهرباء غرب القاهرة، ومشروع محطة توليد كهرباء أسيوط (الوليدية)، مع شركة مصر للتأمين بتكلفة تصل إلى 9.2 مليار جنيه.
وقال دسوقي إن محطتى توليد كهرباء غرب القاهرة وأسيوط (الوليدية)، تأتى ضمن المشروعات القائمة التى يعمل القطاع على قدم وساق لتنفيذها ضمن خطته الخمسية الحالية 20122017 لتدعيم الشبكة الكهربائية الموحدة، لتلبية كافة الاحتياجات وتأمين التغذية الكهربائية لكافة أغراض الاستخدام.
وأوضح أن كل مشروع يتكون من غلاية من النوع "ذات الضغوط فوق الحرجة" وتستخدم الغاز الطبيعى كوقود أساسى والمازوت كوقود بديل، بالإضافة إلى توربينة بخارية قدرة 650 ميجاوات والمكثفات والمولد وملحقاتها، ويتم الربط بالشبكة الكهربائية الموحدة جهد 500 ك.ف لمشروع محطة كهرباء أسيوط، وجهد 220500 ك.ف لمشروع محطة كهرباء غرب القاهرة.
وتبلغ التكلفة التقديرية لمشروع محطة توليد كهرباء غرب القاهرة 416 مليون دولار أمريكى، بالإضافة إلى 1.8 مليار جنيه.
كما تبلغ التكلفة التقديرية لمشروع محطة توليد كهرباء أسيوط (الوليدية ) البخارية 439 مليون دولار أمريكى، بالإضافة إلى 1909 مليون جنيه مصرى.
ويشارك في تمويل المكون الأجنبى لمشروع المحطتين عدد من مؤسسات التمويل الدولية متمثلة فى البنك الإسلامى للتنمية، والصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى، الصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية، صندوق الأوفيد OFID، الصندوق السعودى للتنمية، ومجموعة من البنوك المحلية، برئاسة البنك الأهلى المصرى، بالإضافة إلى المصادر الذاتية لشركتى القاهرة والوجه القبلى لإنتاج الكهرباء.
وتبلغ القيمة التعاقية لعملية التأمين الشامل لمشروع محطة توليد كهرباء غرب القاهرة 83,6 مليون جنيه، بمدة تنفيذ للعملية 34 شهرًا من تاريخ أمر الإسناد 15/8/2017.
وتبلغ القيمة التعاقية لعملية التأمين الشامل لمشروع محطة توليد كهرباء أسيوط (الوليدية) البخارية 80.4 مليون جنيه، بمدة تنفيذ للعملية 35 شهرًا من تاريخ أمر الإسناد 2/7/2017.
وأضاف أنه يتم تنفيذ المشروعين بنظام تعدد العمليات، وتبلغ عدد العمليات لمشروع محطة توليد كهرباء غرب القاهرة 16 عملية، وعدد العمليات لمشروع محطة توليد كهرباء أسيوط (الوليدية ) 17 عملية، لإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من الشركات المنفذة للمنافسة والوصول لأفضل سعر، ومن المخطط بدء تشغيل مشروع محطة توليد كهرباء غرب القاهرة فى ديسمبر 2019، وأسيوط (الوليدية ) فى يناير 2020.
وتأتى مثل تلك المشروعات فى إطار خطة قطاع الكهرباء للاستمرار فى تنفيذ مشروعاته والوفاء باحتياجات كافة القطاعات من التغذية الكهربائية.
الشركة القابضة للكهرباء
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