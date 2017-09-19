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الإسكندرية
أبوقير للأسمدة: لجنة لحل أزمة نقص المياه من مصادر غير تقليدية
الثلاثاء 19 سبتمبر 2017 01:16 م
أبوقير للأسمدة
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أبوقير للأسمدة
مها يونس
قال الكيميائي سعد أبو المعاطي رئيس مجلس إدارة شركة، إن الشركة قامت بتشكيل لجنة متخصصة لبحث سبل الاستغلال الأمثل لمصادر المياه من خلال دراسة مصادر المياه غير التقليدية.
جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر الثاني والثلاثين لتكنولوجيا معالجة المياه، الذي انطلقت اليوم، والذي تنظمه شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، بحضور محافظ الإسكندرية الدكتور محمد سلطان، ولفيف من وزراء البيئة والنقل السابقين، والمقرر استمراره 3 أيام.
وأكد أبو المعاطي أن أهمية المؤتمر تكمن في تزايد التحديات التي تواجه المنطقة العربية نظرا للتنافس الواضح في الموارد المائية بالتزامن مع تزايد الطلب عليها، موضحا أن المؤتمر من شأنه تطوير معالجة مياه الصرف الصناعي وإعادة استخدامها.
من جانبه، قال محافظ الإسكندرية الدكتور محمد سلطان، إن مصر لديها الكثير من موارد المياه، وكذلك الكثير من طرق إهدارها، مطالبا انتهاج كافة الشركات لآلية شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية بشأن استخدام تكنولوجيا معالجة المياه وصولا للاستخدام الأمثل لموارد المياه المتاحة بالوقت الحالي.
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