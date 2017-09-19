استقرار أسعار اللحوم والدواجن.. والبورى بـ 75 جنيهًا

- تجار: القوة الشرائية ضعيفة



أحمد اللاهونى



استقرت أسعار الأسماك عند 75 جنيهًا لكيلو البورى، و27 للبلطى، و80 للمكرونة، وتراوحت أسعار الجمبرى بين 150 و450، والكابوريا بين 80 و140.



كما استقرت أسعار الدواجن عند 23 جنيهاً لكيلو الدجاج الأبيض، و34 للبلدى، و38 للرومى، و35 للبط.



وفى سوق اللحوم، فقد استقرت أيضًا عند 160 جنيهًا للبتلو، و135 للضانى، و145 للكندوز، وفقا لمحمد شرف، نائب رئيس شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية.



وأرجع تجار فى تصريحات لـ "المال"، استقرار أسعار أصناف اللحوم المختلفة إلى ضعف القوة الشرائية للمواطنين خلال الفترة الحالية.