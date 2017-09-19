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سيـــاســة
بالصور.. أول لقاء بين الرئيس السيسي و نتنياهو
الثلاثاء 19 سبتمبر 2017 12:58 م
السيسي وبنيامين نتنياهو
أخر الأخبار
السيسي وبنيامين نتنياهو
حسين رجب
أعلن المتحدث باسم الرئاسة، السفير علاء يوسف، عن لقاء جمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الثلاثاء بمقر إقامته بنيويورك برئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بحسب بيان.
وذلك أول لقاء يجمع السيسي، وونتنياهو، منذ انتخاب الأول رئيسا لمصر في يونيو 2014
وحضر اللقاء، سامح شكري وزير الخارجية، وخالد فوزي رئيس المخابرات العامة، واللواء، عباس كامل مدير مكتب رئيس الجمهورية.
وقال السفير، علاء يوسف المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية إن اللقاء شهد بحث سبل إحياء عملية السلام.
وأكد الرئيس على الأهمية التي توليها مصر لمساعي استئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، بهدف التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية وفقاً لحل الدولتين والمرجعيات الدولية ذات الصلة.
وثمن الرئيس جهود ادارة الرئيس ترامب فى هذا الشأن.
ونبه إلى ما ستسهم به التسوية النهائية والعادلة للقضية الفلسطينية في توفير واقع جديد بالشرق الأوسط تنعم فيه جميع شعوب المنطقة بالاستقرار والأمن والتنمية.
وأضاف المتحدث الرسمي أن رئيس الوزراء الإسرائيلي أعرب من جانبه عن تقديره لدور مصر الهام في الشرق الأوسط وجهودها في مكافحة الإرهاب وإرساء دعائم الاستقرار والسلام في المنطقة.
وذكر السفير علاء يوسف أنه تم خلال اللقاء بحث سبل استئناف عملية السلام، وإنشاء دولة فلسطينية، مع توفير الضمانات اللازمة بما يسهم في إنجاح عملية التسوية بين الجانبين
ونقل المتحدث عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صورا للقاء الأول.
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