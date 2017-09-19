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استثمار
الميقاتى: الكيماويات والنسيج والأغذية أهم محاور تنمية الصادرات
الثلاثاء 19 سبتمبر 2017 12:53 م
الميقاتى رئيس جمعية الصادرات المصرية
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الميقاتى رئيس جمعية الصادرات المصرية
هاجر عمران
قال خالد الميقاتى رئيس جمعية الصادرات المصرية، إن تنمية الصادرات لديها العديد من الفرص خلال الفترة المقبلة خاصة فيما يتعلق باستثمارات الكيماويات والنسيج والأغذية والأجرو بيزنس، مشيرا إلى ضرورة التركيز على السوق الأفريقية بشكل أكبر.
وأضاف خلال كلمته فى الجلسة الرابعة من فاعليات اليوم الثانى لمؤتمر اليورومنى منذ قليل تحت عنوان: التصنيع والصادرات والتى أدارها ريتشارد بانكس مستشار تحرير يورومنى، أن حجم الصادرات المصرية إلى أفريقيا قليل للغاية وهو أقل من 4 مليارات دولار سنويا، فى حين أن الواردات الأفريقية إلى مصر تقدر بـ 4 مليارات دولار.
وتابع: نحن كمؤسسة نقسم أفريقيا إلى 3 مناطق أساسية هى الشرق والغرب والوسط، فتواجه مصر تحديا فى النفاذ إلى غرب أفريقيا بالرغم من أن الشرق لديه فرص جيدة للعمل فى اللوجيستيات، وفى الوسط سوقا جيدة.
ولفت إلى أن تركيا والصين قامتا بجهود جيدة وملموسة فى زيادة صادراتهما إلى افريقيا وهو ما يجب أن تتبعه مصر الفترة المقبلة ضمن خطة تنمية الصادرات.
الغزل والنسيج
يورومنى 2017
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