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سيـــاســة
محاكمة جرانة والمغربي 16 أكتوبر
الثلاثاء 19 سبتمبر 2017 12:51 م
زهير جرانة 556
أخر الأخبار
زهير جرانة 55569
نجوى عبد العزيز:
قررت محكمة الجنايات برئاسة المستشار عبده أحمد عطية، تأجيل محاكمة زهير جرانة، وزير السياحة الأسبق، وأحمد المغربي، وزير الإسكان الأسبق، في التربح والاستيلاء على أراضي الدولة، والإضرار العمدي بالمال العام إلى جلسة ١٦ أكتوبر المقبل؛ لورود التقارير.
وكانت محكمة الجنايات قد قضت في مارس 2013، ببراءة جرانة وزير السياحة الأسبق وأحمد المغربي وعدد من رجال الأعمال من تهمة الاستيلاء على أراضي الغردقة، وطعنت النيابة على الحكم، وألغت محكمة النقض حكم البراءة وقررت تسليم ملف القضية إلى إحدى دوائر الجنايات لإعادة محاكمة المتهمين من جديد، وحضر جرانة والمغربي المحاكمة، وتم نظر الجلسة داخل غرفة المداولة.
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