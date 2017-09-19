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اتصالات وتكنولوجيا
7 أسباب تحتم على الشركات الانتقال إلى التقنيات السحابية
الثلاثاء 19 سبتمبر 2017 12:38 م
الحوسبة السحابية
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الحوسبة السحابية
المال ـ خاص:
استعرضت اليوم إنفور، الشركة التطوير التطبيقات الخاصة بالمؤسسات والأعمال، الأسباب التي تحتّم على شركات التصنيع الانتقال إلى استخدام التقنيات السحابية على وجه السرعة.
وتمتاز التقنيات السحابية بإمكانيات كبيرة ستغير من قواعد اللعبة، وتستحق هذه التقنيات مكانة تاريخية هامة إلى جانب الابتكارات العريقة كالمحركات البخارية والتيار الكهربائي والترانزستورات والمعالجات الدقيقة. ومع ذلك، لا يزال هناك سوء فهم لهذه التقنيات، ولا يثق بها البعض، وترفض من البعض الآخر في الكثير من الأحيان. يمكن تفهم ذلك كله، حيث أن المفاهيم الكبيرة كربط مدن كاملة بالشبكة الكهربائية، احتاجت بعض الوقت للإدراك والفهم. ومع ذلك هناك طلب كبير على التقنيات المتقدمة والعصرية.
من المؤكد أن التقنيات السحابية سيكون لها القدر ذاته الذي شهدته هذه المفاهيم الكبيرة، وستحظى بشعبية وأقبال جماهيري واسع النطاق. وسيرى المشككون والرافضون لهذه التقنيات النور في نهاية المطاف، وإلا ستكون مصداقية أعمالهم على المحك، وموضع تساؤل.
وبهذه المناسبة، قال طارق تامان، المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا والهند لدى إنفور: "يجب على المصنعين الذين لم يفكروا في نشر التقنيات السحابية مؤخراً إعادة حساباتهم الآن، حيث أن البيانات المتعلقة بتني الحلول السحابية تتغير وترتفع بشكل يومي، بالتزامن مع الارتفاع الكبير في أعداد الشهادات حول الفوائد الكبيرة لهذه التقنيات. ويشكل تبني الحلول السحابية الحل المنطقي لعدد من محفزات النمو في السوق والتي لا يمكن تغاضيها بهذه البساطة".
سبعة محفزات للسوق وراء ارتفاع الإقبال على اعتماد الحلول السحابية:
1- التحول الرقمي: مع بدء شركات التصنيع بوضع استراتيجياتهم الرقمية، غالباً ما تجد هذه الشركات أن الحلول السحابية تشكل ضرورة للكثير من مكونات مسيرة التحول الرقمي كعمليات التحليل التنبؤية، واتصالات إنترنت الأشياء، وتعقب البيانات بأجهزة الاستشعار. لهذا، فإن عمليات التخزين الواسعة، وهيكليات الأعمال المرنة، والتنفيذ السريع للحلول السحابية يسير يداً بيد مع استراتيجيات التحول الرقمي.
2- وضوح سلاسل التوريد: باتت شركات التصنيع تدرك أنه يتوجب عليها النظر إلى ما وراء جدرانها من أجل التمكن من المنافسة في الاقتصاد العالمي ليومنا هذا. ويمكن للحلول السحابية أن تساعد في إيجاد شبكة توريد ذكية وتحقق اتصال متكامل مع شركات الإنتاج، والموردين، والشركاء، والمتعاقدين. وتصبح بذلك عملية التوريد أكثر سهولة في الإدارة.
3- الاستحواذ وتصفية الاستثمارات: باتت الكثير من الأسواق والصناعات تتكامل مع بعضها البعض، الأمر الذي يؤدي إلى الحاجة إلى استجابة سريعة وإطلاق نماذج أعمال جديدة. ولا يمكن لشركات التصنيع الدخول في عملية تنفيذ على مدار سنتين لتحقيق التكامل مع موارد تخطيط المؤسسات الموجودة في الموقع؛ حيث أن الحلول السحابية تتطلب أسابيع وليس سنوات للتنفيذ، وتوفير الدعم للمتغيرات السريعة في عالم الأعمال.
4- الارتقاء بتجربة المستخدم: باتت قوى العمل من شباب الألفية تشكل عامل هام يجبر شركات التصنيع على الانتقال للعمل بنماذج البرمجيات المتوفرة كخدمات SaaS. ونظراً لتحديث الحلول السحابية باستمرار من قبل الشركات المزودة لها، فإنها تميل لتوفير واجهات استخدام عصرية سهلة الاستخدام.
5- مستويات الأمن: يدرك العديد من المدراء الماليين بإمكانياتهم المحدودة لإدارة المشاكل الأمنية الخاصة بتقنية المعلومات. ويفضل هؤلاء المدراء السماح للخبراء لتركيز مواردهم الكبيرة على مسائل الأمن للاضطلاع بهذه المسؤولية الكبيرة. ومن المنطقي أن تركز شركات التصنيع على قدراتهم الأساسية وتسليم مسائل الأمن والحماية المعقدة للمؤسسات التي تختص بتوفير أفضل الممارسات الأمنية لحماية البيانات.
6- السيولة النقدية المحدودة: عانت الكثير من شركات التصنيع عقب الأزمة المالية العالمية من ضائقة مالية، وأجبرت على التعامل مع العديد من مشاريع البنية التحتية التي تم إرجاؤها لحين توفر السيولة. وهذا دليل على أن الاحتياطي النقدي يمكن أن ينضب، ما يجعل من عمليات الاشتراك بالخدمات والحلول السحابية وانخفاض التكلفة الإجمالية للملكية أمراً مغرياً لشركات التصنيع الراغبة بالمضي قدماً بعمليات التحديث دون الالتزام برأس مال كبير.
7- الفجوة في المهارات: يعاني المصنعون اليوم لتوظيف المهارات والكفاءات اللازمة في مجال تقنية المعلومات والاحتفاظ بها. وبالتالي، من المنطقي السماح للشركات المزودة للخدمات السحابية من إدارة الأجهزة والسيرفرات وعمليات النسخ الاحتياطي والتحديثات، الأمر الذي يوفر من وقت وجهد فريق تقنية المعلومات الداخلي ويمكنه من التركيز على مشاريع أكثر أهمية.
تجتمع هذه المحفزات السبعة الهامة لتحكي قصة نجاح مقنعة لكافة الشركات المصنعة. وسيكون السؤال الأكثر إلحاحا هو: "لماذا لا ترغب بالاستفادة من الفوائد الكبيرة للحلول السحابية؟" وذلك مع إدراك المزيد من الشركات لأهمية ومرونة التقنيات والحلول السحابية لمواكبة المتغيرات المتسارعة في عالم الأعمال. ويجب على الشركات المصنعة التي لم تقتنع بعد بفوائد المنصات البرمجية المتاحة كخدمات النظر في أسلوب عملها مجدداً، حيث ستحدد ملامح الصورة بشكل عام عند النظر إلى المسألة بشكل موضوعي.
اتصالات وتكنولوجيا
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