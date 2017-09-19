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طاقة
لبادي من يورومني: الطاقة المتجددة من أهم أولوياتنا
الثلاثاء 19 سبتمبر 2017 12:19 م
وليد لبادي التمويل الدولية
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وليد لبادي التمويل الدولية
هاجر عمران
قال وليد لبادى، المدير القطرى لمصر و اليمن وليبيا فى مؤسسة التمويل الدولية ifc التابعة للبنك الدولى، اليوم الثلاثاء، إن المؤسسة تضع قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة ضمن أهم أولوياتها خلال الفترة المقبلة.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة الثانية التى أدارتها فيكتوريا بين مدير عام مؤتمرات الشرق الأوسط وإفريقيا ، ضمن فاعليات اليوم الثانى لمؤتمر اليورومنى المنعقد بالقاهرة.
وأوضح أن نجاح المؤسسة فى العمل على مشروعات برنامج تعريفة الطاقة.
وأشار إلى أهمية مشروعات الطاقة فى زيادة المتاح منها، خاصة فى الصعيد الذى عانى الفترة الماضية من نقص الطاقة. لافتا إلى أن هذا يحتم أهمية تدعيم القطاع ومساندته خاصة مع تنفيذ خطط تخفيض الدعم.
ولفت إلى أن المؤسسة تعمل بشكل أساسى مع شركات القطاع الخاص وتنفذ مشروعات على المدى الطويل و القصير والمشروعات التنموية والاستثمار المباشر و تمويل برامج التجارة.
وأضاف "المؤسسة تعمل أيضا مع الحكومة، وتحاول وضع إطر لتحسين مناخ الاستثمار، وتتفهم دائما ما تحتاج إليه القطاعات المختلفة فى الاقتصاد المحلى".
وتابع : "نحن نعمل عن قرب مع الحكومة فى مصر خاصة على إزالة التحديات التى تعوق استثمارات لقطاع الخاص".
وشدد على أن "مصر دولة ذات تاريخ فى تأسيس البنية التحتية من الأهرامات و القناة السويس"، مستدركا :"إلا أن معظم استثمارات البنية التحتية فى البلاد تأتى تحت تنفيذ القطاع العام".
وقال "لابد من فتح المجال لتعزيز استثمارات القطاع الخاص فى هذا القطاع".
يورومنى 2017
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