مقارنة بين جيلي إيمجراند 7 وهايما M3

المواصفات
جيلي إيمجراند 7
هايما M3 الفئة الأولى
الوكيل
جي بي أوتو غبور
المتحدة القصراوي
السعر الرسمي بالألف جنيه
160
163.9
سعة المحرك
1500
ناقل الحركة
يدوي
عدد السرعات
5
النمط
سيدان
هاتشباك
عدد الاسطوانات
4
قوة المحرك
107
عزم المحرك
140
147
حقن الوقود إلكتروني
يوجد
نوع الجر
أمامي
عدد المقاعد
عدد الأبواب
نوع الوقود الذي ينصح به
92
السرعة القصوى
185
170
الوسائد الهوائية للسائق
يوجد
الوسائد الهوائية للراكب الأمامي
نظام الفرامل ABS
توزيع إلكتروني للفرامل
لا يوجد
برنامج التوازن الإلكتروني
نظام تنبيه ضد السرقة
نظام إيموبليزر ضد السرقة
جنوط رياضية
لا يوجد
مقاس الجنوط
15
فوانيس ضباب أمامية
لا يوجد
فوانيس ضباب خلفية
مساحات خلفية
مرايات جانبية كهربائية
طي المرايا الجانبية كهربائيًا
إشارات بالمرايا الجانبية
إضاءة المصابيح زنون
مساحات للمصابيح الأمامية
مصابيح امامية حساسة للإضاءة
تحكم بالمصابيح الأمامية
إضاءة المصابيح الأمامية LED
إضاءة المصابيح الخلفية LED
سبويلر خلفي
النظام الزكي لركن السيارة
النظام الصوتي
مشغل أقراص مدمجة cd
مدخل AUX
مدخل USB
بلوتوث
مساند رأس أمامية وخلفية
زجاج كهرباء أمامي
زجاج كهرباء خلفي
التحكم بالزجاج بلمسة واحدة
تحكم عن بعد في غلق وفتح الأبواب
التحكم في ارتفاع كرسي السائق
فرش جلد
زر تشغيل وإيقاف المحرك
فتحة سقف
كاميرا خلفية
كمبيوتر رحلات
نوع عجلة القيادة
إلكتروني
عجلة قيادة يمكن التحكم بها
تحكم في نظام الصوت من عجلة القيادة
مثبت سرعة
ناقل حركة من الجلد
عجلة القيادة من الجلد
إمكانية طي ظهر المقاعد الخلفية
قفل مركزي للأبواب
أماكن تخزين بالأبواب الأمامية
أماكن تخزين بالأبواب الخلفية
صوت تنبيهي في حالة عدم غلق السيارة
حامل أكواب أمامي
حامل أكواب خلفي
مسند يد أمامي
مسند يد خلفي
ماسطك الكوب
درج تخزين أمامي
مخرج كهرباء
مساحات زجاج أمامية حساسة للأمطار
نور بالشنطة الخلفية
كشافات أمامية حساسة للإضاءة
مساحة الشنطة الخلفية (لتر)
390
450
حزام أمان خلفي