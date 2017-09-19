مقارنة بين جيلي إيمجراند 7 وهايما M3



أحمد شوقي



أظهرت المقارنة بين السيارتين جيلي إيمجراند 7 وهايما M3 (الفئة الأولى) تقاربًا في الأسعار حيث تسوق الأولى بـ 160 ألف جنيه والثانية بـ 163.9 ألف؛ كما تشابهت إلى حد بعيد المواصفات الخاصة بالسيارتين باستثناء بعض الكماليات ووسائل الترفيه والراحة.



ويوضح الجدول التالي أهم أوجه التشابه والاختلاف بين السيارتين.



المواصفات جيلي إيمجراند 7 هايما M3 الفئة الأولى الوكيل جي بي أوتو غبور المتحدة القصراوي السعر الرسمي بالألف جنيه 160 163.9 سعة المحرك 1500 1500 ناقل الحركة يدوي يدوي عدد السرعات 5 5 النمط سيدان هاتشباك عدد الاسطوانات 4 4 قوة المحرك 107 107 عزم المحرك 140 147 حقن الوقود إلكتروني يوجد يوجد نوع الجر أمامي أمامي عدد المقاعد 5 5 عدد الأبواب 4 4 نوع الوقود الذي ينصح به 92 92 السرعة القصوى 185 170 الوسائد الهوائية للسائق يوجد يوجد الوسائد الهوائية للراكب الأمامي يوجد يوجد نظام الفرامل ABS يوجد يوجد توزيع إلكتروني للفرامل لا يوجد يوجد برنامج التوازن الإلكتروني يوجد لا يوجد نظام تنبيه ضد السرقة يوجد لا يوجد نظام إيموبليزر ضد السرقة يوجد يوجد جنوط رياضية يوجد لا يوجد مقاس الجنوط 15 15 فوانيس ضباب أمامية لا يوجد لا يوجد فوانيس ضباب خلفية يوجد يوجد مساحات خلفية لا يوجد لا يوجد مرايات جانبية كهربائية يوجد يوجد طي المرايا الجانبية كهربائيًا لا يوجد لا يوجد إشارات بالمرايا الجانبية يوجد يوجد إضاءة المصابيح زنون لا يوجد لا يوجد مساحات للمصابيح الأمامية لا يوجد لا يوجد مصابيح امامية حساسة للإضاءة لا يوجد لا يوجد تحكم بالمصابيح الأمامية يوجد لا يوجد إضاءة المصابيح الأمامية LED لا يوجد لا يوجد إضاءة المصابيح الخلفية LED يوجد لا يوجد سبويلر خلفي لا يوجد لا يوجد النظام الزكي لركن السيارة يوجد لا يوجد النظام الصوتي لا يوجد لا يوجد مشغل أقراص مدمجة cd يوجد يوجد مدخل AUX يوجد لا يوجد مدخل USB يوجد يوجد بلوتوث لا يوجد لا يوجد مساند رأس أمامية وخلفية يوجد يوجد زجاج كهرباء أمامي يوجد يوجد زجاج كهرباء خلفي يوجد يوجد التحكم بالزجاج بلمسة واحدة يوجد لا يوجد تحكم عن بعد في غلق وفتح الأبواب لا يوجد يوجد التحكم في ارتفاع كرسي السائق يوجد لا يوجد فرش جلد يوجد لا يوجد زر تشغيل وإيقاف المحرك لا يوجد لا يوجد فتحة سقف لا يوجد لا يوجد كاميرا خلفية لا يوجد لا يوجد كمبيوتر رحلات يوجد يوجد نوع عجلة القيادة إلكتروني إلكتروني عجلة قيادة يمكن التحكم بها يوجد يوجد تحكم في نظام الصوت من عجلة القيادة لا يوجد لا يوجد مثبت سرعة لا يوجد لا يوجد ناقل حركة من الجلد لا يوجد لا يوجد عجلة القيادة من الجلد لا يوجد لا يوجد إمكانية طي ظهر المقاعد الخلفية يوجد لا يوجد قفل مركزي للأبواب يوجد يوجد أماكن تخزين بالأبواب الأمامية يوجد يوجد أماكن تخزين بالأبواب الخلفية يوجد يوجد صوت تنبيهي في حالة عدم غلق السيارة يوجد يوجد حامل أكواب أمامي يوجد يوجد حامل أكواب خلفي يوجد لا يوجد مسند يد أمامي يوجد يوجد مسند يد خلفي ماسطك الكوب لا يوجد درج تخزين أمامي يوجد يوجد مخرج كهرباء يوجد لا يوجد مساحات زجاج أمامية حساسة للأمطار لا يوجد لا يوجد نور بالشنطة الخلفية يوجد يوجد كشافات أمامية حساسة للإضاءة لا يوجد لا يوجد مساحة الشنطة الخلفية (لتر) 390 450 حزام أمان خلفي يوجد يوجد