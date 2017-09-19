أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.84 17.97 البنك المركزى المصرى
17.79 17.89 بنك مصر
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
592.00 عيار 21
507.00 عيار 18
677.00 عيار 24
4736.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيــارات

مقارنة بين جيلي إيمجراند 7 وهايما M3

جيلي إيمجراند 7 2018
جيلي إيمجراند 7 2018
جيلي إيمجراند 7 2018


أحمد شوقي

أظهرت المقارنة بين السيارتين جيلي إيمجراند 7 وهايما M3 (الفئة الأولى) تقاربًا في الأسعار حيث تسوق الأولى بـ 160 ألف جنيه والثانية بـ 163.9 ألف؛ كما تشابهت إلى حد بعيد المواصفات الخاصة بالسيارتين باستثناء بعض الكماليات ووسائل الترفيه والراحة.

ويوضح الجدول التالي أهم أوجه التشابه والاختلاف بين السيارتين.

المواصفات

جيلي إيمجراند 7

هايما M3  الفئة الأولى

الوكيل

جي بي أوتو غبور

المتحدة القصراوي

السعر الرسمي بالألف جنيه

160

163.9

سعة المحرك

1500

1500

ناقل الحركة

يدوي

يدوي

عدد السرعات

5

5

النمط

سيدان

هاتشباك

عدد الاسطوانات

4

4

قوة المحرك

107

107

عزم المحرك

140

147

حقن الوقود إلكتروني

يوجد

يوجد

نوع الجر

أمامي

أمامي

عدد المقاعد

5

5

عدد الأبواب

4

4

نوع الوقود الذي ينصح به

92

92

السرعة القصوى

185

170

الوسائد الهوائية للسائق

يوجد

يوجد

الوسائد الهوائية للراكب الأمامي

يوجد

يوجد

نظام الفرامل ABS

يوجد

يوجد

توزيع إلكتروني للفرامل

لا يوجد

يوجد

برنامج التوازن الإلكتروني

يوجد

لا يوجد

نظام تنبيه ضد السرقة

يوجد

لا يوجد

نظام إيموبليزر ضد السرقة

يوجد

يوجد

جنوط رياضية

يوجد

لا يوجد

مقاس الجنوط

15

15

فوانيس ضباب أمامية

لا  يوجد

لا يوجد

فوانيس ضباب خلفية

يوجد

يوجد

مساحات خلفية

لا يوجد

لا يوجد

مرايات جانبية كهربائية

يوجد

يوجد

طي المرايا الجانبية كهربائيًا

لا يوجد

لا يوجد

إشارات بالمرايا الجانبية

يوجد

يوجد

إضاءة المصابيح زنون

لا يوجد

لا يوجد

مساحات للمصابيح الأمامية

لا يوجد

لا يوجد

مصابيح امامية حساسة للإضاءة

لا يوجد

لا يوجد

تحكم بالمصابيح الأمامية

يوجد

لا يوجد

إضاءة المصابيح الأمامية LED

لا يوجد

لا يوجد

إضاءة المصابيح الخلفية LED

يوجد

لا يوجد

سبويلر خلفي

لا يوجد

لا يوجد

النظام الزكي لركن السيارة

يوجد

لا يوجد

النظام الصوتي

لا يوجد

لا يوجد

مشغل أقراص مدمجة cd

يوجد

يوجد

مدخل AUX

يوجد

لا يوجد

مدخل USB

يوجد

يوجد

بلوتوث

لا يوجد

لا يوجد

مساند رأس أمامية وخلفية

يوجد

يوجد

زجاج كهرباء أمامي

يوجد

يوجد

زجاج كهرباء خلفي

يوجد

يوجد

التحكم بالزجاج بلمسة واحدة

يوجد

لا يوجد

تحكم عن بعد في غلق وفتح الأبواب

لا يوجد

يوجد

التحكم في ارتفاع كرسي السائق

يوجد

لا يوجد

فرش جلد

يوجد

لا يوجد

زر تشغيل وإيقاف المحرك

لا يوجد

لا يوجد

فتحة سقف

لا يوجد

لا يوجد

كاميرا خلفية

لا يوجد

لا  يوجد

كمبيوتر رحلات

يوجد

يوجد

نوع عجلة القيادة

إلكتروني

إلكتروني

عجلة قيادة يمكن التحكم بها

يوجد

يوجد

تحكم في نظام الصوت من عجلة القيادة

لا يوجد

لا يوجد

مثبت سرعة

لا يوجد

لا يوجد

ناقل حركة من الجلد

لا يوجد

لا يوجد

عجلة القيادة من الجلد

لا يوجد

لا يوجد

إمكانية طي ظهر المقاعد الخلفية

يوجد

لا يوجد

قفل مركزي للأبواب

يوجد

يوجد

أماكن تخزين بالأبواب الأمامية

يوجد

يوجد

أماكن تخزين بالأبواب الخلفية

يوجد

يوجد

صوت تنبيهي في حالة عدم غلق السيارة

يوجد

يوجد

حامل أكواب أمامي

يوجد

يوجد

حامل أكواب خلفي

يوجد

لا يوجد

مسند يد أمامي

يوجد

يوجد

مسند يد خلفي

ماسطك الكوب

لا يوجد

درج تخزين أمامي

يوجد

يوجد

مخرج كهرباء

يوجد

لا يوجد

مساحات زجاج أمامية حساسة للأمطار

لا يوجد

لا يوجد

نور بالشنطة الخلفية

يوجد

يوجد

كشافات أمامية حساسة للإضاءة

لا يوجد

لا يوجد

مساحة الشنطة الخلفية (لتر)

390

450

حزام أمان خلفي

يوجد

يوجد
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا