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اقتصاد وأسواق
قابيل: نعد قانونا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة
الثلاثاء 19 سبتمبر 2017 12:07 م
قابيل في مؤتمر اليورومني 2017
أخر الأخبار
قابيل في مؤتمر اليورومني 2017
سمر السيد ومصطفى طلعت
قال طارق قابيل ، وزير التجارة والصناعة، اليوم الثلاثاء إن الوزارة تضع حاليا قانون خاص لتحفيز اصحاب المشروعا ت الصغيرة والمتوسطة
جاء ذلك في كلمته في اليوم الثاني والأخير لمؤتمر اليورومني المنعقد بالقاهرة.
وأكد الوزير أنه من المستهدف مساعدة المشروعات الصغيرة والمتوسطة للتحول من القطاع غير الرسمى للرسمى كوسيلة لتمكينها من النمو والتوسع وليس لجباية الضرائب منها .
وأضاف أن تلك المشروعات مهمة للاقتصاد القومى والتي تعتبر طرفا حيويا.
وقال "لذلك كان إنشاء جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتدريبهم لكيفية التوسع والحصول على التمويل والتى تعتبر ابرز المشكلات والعوائق لعملهم حاليا".
يورومنى 2017
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