قابيل: نعد قانونا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

سمر السيد ومصطفى طلعت



وأكد الوزير أنه من المستهدف مساعدة المشروعات الصغيرة والمتوسطة للتحول من القطاع غير الرسمى للرسمى كوسيلة لتمكينها من النمو والتوسع وليس لجباية الضرائب منها .



وأضاف أن تلك المشروعات مهمة للاقتصاد القومى والتي تعتبر طرفا حيويا.



وقال "لذلك كان إنشاء جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتدريبهم لكيفية التوسع والحصول على التمويل والتى تعتبر ابرز المشكلات والعوائق لعملهم حاليا".

قال طارق قابيل ، وزير التجارة والصناعة، اليوم الثلاثاء إن الوزارة تضع حاليا قانون خاص لتحفيز اصحاب المشروعا ت الصغيرة والمتوسطةجاء ذلك في كلمته في اليوم الثاني والأخير لمؤتمر اليورومني المنعقد بالقاهرة.







