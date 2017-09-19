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اقتصاد وأسواق
قابيل من يورومني: وزير الزراعة السعودي يزور مصر قريبا
الثلاثاء 19 سبتمبر 2017 11:50 ص
وزير الصناعة في يورومني
أخر الأخبار
وزير الصناعة في يورومني
سمر السيد ومصطفى طلعت
أعلن طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، اليوم الثلاثاء، أن وزير الزراعة السعودى سيزور مصر قريباً لبحث تنمية ودعم الصادرات المصرية للرياض.
جاء ذلك في تصريحات على هامش مؤتمر يورومني في يومه الثاني المنعقد بالقاهرة.
وأشار إلى أن الصادرات الزراعية حققت نموا كبيرا خلال الفترة الأخيرة.
وأوضح الوزير في التصريحات ذاتها، أن الصادات الزراعية حققت نمواً بشكل كبير في الفترة الأخيرة
وقال : "تمكنا من التصدير إلى الصين لأول مرة، كما أن وزير الزراعة السعودي سيصل مصر قريبا لبحث تنمية ودعم الصاردات إلى السعودية".
يشار إلى أن الصادرات المصرية، خاصة الغذائية والزراعية مثل الخضروات والفاكهة، واجهت حظرا من عدة دول غربية وعربية، وتسعى الحكومة إلى إيجاد حلول لهذه الأزمة.
من ناحية أخرى، أوضح الوزير أنه برغم طرح العديد من الأراضي الصناعية على المستثمرين إلا أن الطلب ما زال أكثر من العرض.
وشدد على ضرورة إعادة النظر في منظمة مستقبل الصناعة وذلك عبر دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة عبر قانون خاص يتم الإعداد له حالياً.
ج
يورومنى 2017
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