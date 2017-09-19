البنا: مشروع التوأمة بين الأوروبى والبحوث الزراعية حقق نتائجه

وزير الزراعة عبد المنعم البنا

الصاوى أحمد



قال الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن مشروع التوأمة بين مركز البحوث الزراعية والاتحاد الأوروبي، حقق الى حد كبير الأهداف المرجوة منه، حيث أصبح لدى مركز البحوث الزراعية مجموعة من المخرجات والنتائج سواء على المستوى التشريعي او الهيكلي او التنظيمي، والتي سيتم إقرارها وتفعيلها خلال الفترة المقبلة، للوصول بالمركز الى مستوى متقدم.



جاء ذلك خلال كلمته في ختام مشروع التوأمة بين الاتحاد الاوروبي ومركز البحوث الزراعية، تحت شعار " دعم وتحسين البحث الزراعي في مصر من خلال تحديث مركز البحوث الزراعية، بحضور سفراء الاتحاد الاوروبي، وفرنسا وايطاليا وهولندا في مصر.



وأوضح البنا أن المشروع جاء في إطار برنامج دعم المشاركة المصرية الأوروبية مع أكثر المراكز البحثية شهرة في العالم الزراعي ممثلة في كل من دول فرنسا وإيطاليا وهولندا، لافتاً الى ان المركز سعى لتنفيذ أنشطة هذا المشروع بحماس شديد حيث قدم كافة امكانيته البشرية والمؤسسية والفنية لتحقيق ذلك.



وأشار البنا الى أنه تم خلال المشروع العمل بشكل متواصل ليصبح مركز البحوث الزراعية أكثر تطوراً وتقدماً وتميزاً على المستوى العالمي، بما سيكون له مهم في رفع مستويات الأمن الغذائي في مصر، والنهوض بإنتاجيه المحاصيل المختلفة.



وأكد ان المشروع ساهم في تطوير الإطار التنظيمي للبحوث الزراعية بما يتماشى مع أفضل ممارسات الاتحاد الاوروبي، كذلك تبني استراتيجية جديدة ووضع خطة لإعادة التنظيم، وتطوير نظم المعلومات بالمركز، وتنمية القدرات الادارية وتحسين ادارة الجودة بمعامل المركز.



وقال إن مصر تعتمد بشكل كبير على التكنولوجيا الحديثة لتحقيق زيادة في الإنتاجية في كافة قطاعات الزراعة وذلك نظراً لمحدودية الموارد الطبيعية الزراعية بالنسبة لعدد السكان المتزايد يوما بعد يوم، لافتاً الى أن البحث العلمي الزراعي هو إحدى الوسائل لتحقيق ذلك.