EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.84
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
592.00
عيار 21
507.00
عيار 18
677.00
عيار 24
4736.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
سيـــاســة
القوات المسلحة تهنئ السيسي بمناسبة العام الهجري الجديد
الثلاثاء 19 سبتمبر 2017 11:28 ص
القوات المسلحة المصرية
أخر الأخبار
القوات المسلحة المصرية
بدور إبراهيم:
بعث الفريق أول صدقي صبحي القائـد العـام للقـوات المسلحـة وزيـر الدفـاع والإنتـاج الحربـي ببرقيـة تهنئـة إلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة حلول العام الهجرى الجديد 1439 ه جاء فيها:
السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى
رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة
يسعدنى أن أبعث إلى سيادتكم بأصدق آيات التهانى بحلول العام الهجرى الجديد داعياً الله سبحانه وتعالى أن يكون عام خير ونماء وتنمية وبناء على الوطن المفدى فى ظل قيادتكم لمسيرة الوطن نحو المستقبل الآمن المستقر.
إن رجال القوات المسلحة وهم يهنئون سيادتكم بهذة المناسبة العطرة للهجرة النبوية المشرفة يؤكدون إقتدائهم بصاحبها نبى الأمة محمد صلوات الله عليه وسلامة فى الصدق والإخلاص والتفانى فيما يحملونة من مهام ومسئوليات وطنية حماية لمصر وشعبها وصوناً لتاريخها وأمجادها وإعلاءً لعزتها وكرامتها لتظل بين الامم وطناً يشع بنور الإيمان والعمل والسلام والتقدم.
حفظكم الله واعز مصر وشعبها وقواتها المسلحة
وكل عام وسيادتكم بخير،
والسلام عليكم ورحمة الله،
كما بعث الفريق محمود حجازى، رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقية تهنئة مماثلة للسيد رئيس الجمهورية بهذه المناسبة.
وبعث الفريق أول صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي ببرقيات تهنئة لكل من فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر وفضيلة مفتى الجمهورية، كما أصدر توجيهاً لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والجنود وأبطال القوات المسلحة فى سيناء وكذا المشاركين بقوات حفظ السلام والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بحلول العام الهجرى الجديد.
القوات المسلحة
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا