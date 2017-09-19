قابيل من مؤتمر اليورومني: توقع عقد بناء أول مدينة صناعية متكاملة

قابيل في مؤتمر اليورومني 2017



هاجر عمران



قال طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة، إن الوزارة ستوقع اليوم على تعاقد مع شركة سنغافورية، لبناء أول مدينة صناعية متكاملة فى شمال الفيوم، على مساحة 33 مليون كم مربع، مضيفا أن المدينة ستكون متكاملة وتحتوى على مصانع ومدارس ومساكن وكل متطلبات الإعاشة الموجودة فى المدن العادية، وهو أمر مختلف عن باقي المناطق الصناعية.



وشدد خلال الجلسة الرئيسية فى اليوم الثانى لانعقاد فاعليات مؤتمر اليورومنى منذ قليل، والتى أدارها ريتشارد بانكس مستشار تحرير يورومنى، على أن الوزارة تسعى بشكل كبير إلى دفع النمو الصناعى خلال الفترة الحالية.



ولفت إلى أن الوزارة مررت تشريعات مهمة منها قانون التراخيص والذى يقلص الفترات الزمنية لإعطاء الرخصة، وهو أمر مهم لرجال الاعمال إلى جانب قانون هيئة الغذاء، مشيرا إلى استمرار العمل على مشروع المثلث الذهبى وهو مشروع قومى مهم للصعيد.



وشدد على أن الوزارة تسعى إلى تطوير قدرات العاملين بها وتدفع إلى مزيد من اللامركزية فى اتخاذ القرارات من المحافظات المختلفة فضلا عن تحديث الفروع للعمل بشكل الكترونى، جاء ذلك ردا على سؤال لبانكس عن جهود الوزارة فى تطوير مهارات العاملين.