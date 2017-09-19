مدبولي: بدء تسليم أراضي بيت الوطن للمصريين بالخارج

مدبولي ومضاعفة الرقعة السكانية

بدور إبراهيم:



صرح الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه بدأ أمس الأول الأحد، تسليم قطع الأراضي للحاجزين بمشروع "بيت الوطن" للمصريين بالخارج، حيث يتم تسليم قطع أراضي الحى الأول بالكامل بإجمالى 1307 قطع، وقطع أراضي الحى الثانى بالكامل بإجمالى 1348 قطعة، وبعض المناطق بالحيين الثالث والرابع بإجمالى 1000 قطعة.



وأكد المهندس مصطفى فهمي، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أنه يتم تسليم الأراضي للحاجزين كاملة المرافق (مياه – صرف – تليفونات – كهرباء – رى)، موضحاً أن التسليم مستمر حتى يوم الخميس الموافق 18/1/2018، طبقاً للجدول الذي سبق الإعلان عنه بالصحف، ويجب على الحاجزين إحضار أصل إخطار الحجز، وسداد القسط الأول.



وفي سياق متصل، أوضح رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أنه بدأ تسليم قطع الأراضي الأكثر تميزاً، والتي تم طرحها بالقرعة للمصريين بالداخل، حيث يتم تسليم قطع أراضي الحي السابع بالكامل، بإجمالي 957 قطعة.