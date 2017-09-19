146 مليون دولار من التمويل الدولية العام الماضى لخمس شركات

مؤيد مخلوف مؤسسة التمويل الدولية

❏ مصر لها الأولوية فى الشرق الأوسط.. واستثمرنا 2.9 مليار دولار فى 11 عاماً

❏ البنية التحتية والطاقة والنقل والتعليم أبرز قطاعات الاهتمام المستقبلى



استثمرت مؤسسة التمويل الدولية «IFC » نحو 146 مليون دولار، فى 5 مشاريع بالسوق المحلية، خلال العام المالى المنتهى فى 30 يونيو الماضى، فى قطاعات البنوك، والتأمين، والبنية التحتية والتكنولوجيا، وفقاً لتصريحات مؤيد مخلوف، المدير الإقليمى لمؤسسة التمويل الدولية فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.



وقال مخلوف فى حوار مع «المال»، إن تسجيل استثماراتها محلياً فى الفترة بين العامين الماليين 2006 و2017، 2.9 مليار دولار، بما فى ذلك تمويل مشترك مع مستثمرين آخرين، وتتنوع محفظة التمويلات لتضم استثمارات لقطاعات الأسواق المالية، والبنية التحتية، وقطاع النفط، والغاز، والأعمال التجارية الزراعية، والتصنيع، والرعاية الصحية.



كانت مؤسسة التمويل الدولية صرحت مؤخراً أنها قدمت تمويلات بقيمة 1.7 مليار دولار، فى منطقة الشرق الأوسط، وشمال إفريقيا، لدعم القطاع الخاص فى العام المالى الماضى «المنتهى فى 30 يونيو الماضى».



وقال مخلوف، إن مصر تعتبر أولوية للمؤسسة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؛ وبالتالى فإن إستراتيجيتها المستقبلية، ترتكز على مواصلة التركيز على تطوير البنية التحتية، عبر الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتقديم الاستثمار المباشر فى القطاعات الأساسية، مثل الطاقة الجديدة والمتجددة والنقل، والموانئ وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.



تابع: "كما يركز على دعم بيئة الأعمال التجارية، لتعزيز النمو بقيادة القطاع الخاص، وخلق فرص العمل، لا سيما فى قطاعى التصنيع والخدمات، وزيادة فرص الحصول على التمويل، ودعم البنية التحتية المالية، وتعزيز حوكمة الشركات.



أضاف أنها تركز أيضاً على تطوير التعليم، وتحسين مهارات الخريجين، عن طريق الاستثمار فى التعليم الخاص، والتدريب المهنى على جميع المستويات، فضلًا عن إصلاح اللوائح التنظيمية لقطاع التعليم العالى.



وقال إن دعم قطاع البنوك المصرى، يأتى على رأس قائمة أولوياتهم، غير أنه لم يدلى بأى تصريحات بشأن أى صفقات جديدة، تنوى المؤسسة عقدها فى الفترة المقبلة، لافتاً إلى أنه قبل تحرير سعر صرف الجنيه المصرى نوفمبر العام الماضى القيام بدعم القطاع المصرفى، من خلال تقديم قروض طويلة الأجل بالعملة الأجنبية، فعلى سبيل المثال قدم قرضًا بقيمة 100 مليون دولار للبنك العربى الأفريقى الدولى، لتوسيع نطاق عملياته لإقراض المؤسسات الصغيرة، و50 مليون دولار لبنك الكويت الوطنى-مصر، لتعزيز التمويل التجارى، وتمويل مشروعات الطاقة المستدامة.



أضاف: "لدينا برنامج تمويل تجارى عالمى، يساهم فى دعم التجارة فى مصر، ويشمل توفير ضمانات لتمويل عمليات التجارة، لبنك البركة، وبنك الإسكندرية، لمساعدة عملائهم فى استيراد سلع أساسية، مثل المواد الخام، والأدوية، والأسمدة، وقطع الغيار.



وذكر مخلوف أنه فى العام المالى الماضى، أقدمنا على أول استثمار للمؤسسة فى قطاع التأمين، بالاستحواذ على نسبة %10 من أسهم شركة "أكسا مصر للاستثمار" بهدف تعزيز انتشار خدمات التأمين بمصر، واستثمار 11 مليون دولار، لدعم وتشجيع البيئة الحاضنة لريادة الأعمال، والمساهمة بتقديم تمويل فى الأسهم بما يصل إلى 1.2 مليون دولار، لحاضنة الأعمال «فلات 6 لابز»، إحدى الشركات الرائدة فى مجال مسرعات الأعمال والتمويل التأسيسى.



وأكد أن تطوير مشروعات البنية التحتية يعتبر أحد أهم أولويات المؤسسة فى مصر من أجل خلق فرص العمل، وتسهيل حصول المواطنين على الخدمات العامة، بخلاف الاهتمام بقطاع البناء والتشييد، الذى يوظف 10 بالمئة من القوى العاملة.



وذكر أن المؤسسة قدمت تمويلًا بقيمة 10 ملايين دولار فى "ألجيبرا فينتشرز" وهى أول صندوق مخصص لرأس المال المُخاطر فى مصر، من أجل المساعدة فى تمويل الشركات الناشئة فى قطاع التكنولوجيا، ودعم رواد الأعمال فى هذا المجال.



يذكر أن المجلس التنفيذى لمؤسسة التمويل الدولية وافق 29 يوليو الماضى على استثمار 635 مليون دولار، فى أكبر مشروع للطاقة الشمسية فى مصر – مشروع بنبان - بالقرب من مدينة أسوان، ويرمى هذا المشروع إلى تشييد وتشغيل 11 محطة لتوليد الطاقة الشمسية، بطاقة إجمالية تبلغ 500 ميجاوات، كجزء من برنامج تعريفة التغذية (FiT) لمشروعات الطاقة المتجددة فى مصر.



وقال إنه استثمر 20 مليون دولار، فى شركة "حسن علام القابضة" فى العام المالى المنصرم، التى تعتبر واحدة من أكبر شركات التشييد المتخصصة فى إنشاء مشروعات البنية التحتية، ويهدف التمويل للمساعدة فى خلق فرص العمل "المباشرة وغير المباشرة، ولمواجهة نقص مرافق البنية التحتية الأساسية فى مصر كمحطات توليد الكهرباء والطرق ومرافق معالجة المياه.



تجدر الإشارة إلى أنه فى العام المالى 2015/ 2016، قدمت مؤسسة التمويل الدولية حزمة تمويلية بقيمة 144 مليون دولار لشركة "سونكر" للمساعدة فى بناء أول محطة للوقود السائل فى مصر، المملوكة من قبل القطاع الخاص فى ميناء السخنة، الأمر الذى يعزز من المكانة الطبيعية لمصر، كونها مركزًا لوجستيًا، ومركزًا للطاقة فى المنطقة، كما يساعد فى تحسين أداء الموانئ المصرية، وتوليد فرص عمل جديدة خلال مراحل الإنشاء، وتعد الاستثمارات جزءًا من إستراتيجيتنا الرامية إلى دعم وتعزيز قطاع البنية التحتية فى مصر.



ولفت إلى أن مؤسسة التمويل الدولية تهتم بقطاع التصنيع، وتُعتبر مصر سوقًا استهلاكيةً ضخمةً، نظرًا لعدد السكان الذى يزيد على 90 مليون نسمة، لذلك فإن تقديم الدعم للمصنِّعين سيكون له أثر إيجابى على تعزيز النمو الاقتصادى.



وقال إنه استثمر 25 مليون دولار فى 2016 بشركة "كاربون القابضة" المتخصصة فى مجال البتروكيماويات، التى تنتج مكونات تُستخدم فى دعم مجموعة من الصناعات التحويلية، كما حصلت على نسبة 20 % من حصص الأسهم فى شركة "سفنكس للزجاج"، لمساعدتها فى توسيع عملياتها بمصر، وتشجبع صناعة الزجاج فى المنطقة.



وأضاف أنه قدمت تمويلًا بقيمة 35.5 مليون دولار لشركة "إليف بلاستيك" لدعمها فى التوسع بمصر.



وبشأن الإصلاحات الاقتصادية التى قامت بها الحكومة المصرية مؤخراً، قال إن الحكومة أقدمت على اتباع سلسلة من الإصلاحات الجريئة، شملت اتخاذ مجموعة كبيرة من القرارات السياسية الصعبة كقرار تحرير سعر الصرف وخفض تكلفة دعم الوقود، رغم أن بعض هذه الإصلاحات تعد صعبة على المدى القصير، لكنها ضرورية لإعادة اقتصاد الدولة إلى مساره الصحيح.



أضاف أنه من شأن خفض تكلفة دعم الوقود، مساعدة الحكومة فى مواجهة عجز الموازنة، ونقص العملة الأجنبية، مشيراً إلى أن هذا الإجراء مهماً للحصول على قرض صندوق النقد الدولى بقيمة 12 مليار دولار، يصرف على 3 أعوام، ويعد تصويت بالثقة على إمكانات مصر الاقتصادية، ومساعدة على جذب الاستثمارات الخارجية مرة أخرى لمصر.



وقال إن المؤسسة بدأت بالفعل تشهد زيادة فى تدفق الاستثمارات، ورؤوس الأموال الأجنبية لمصر، والخبرات العالمية التى تحتاجها، مؤكداً أن الاقتصاد المحلى على مسار الانتعاش حالياً، لكن الالتزام بالإصلاحات ضرورة لتحقيق النمو المستدام، ومن المتوقع أن يبلغ النمو %4.5 فى العام المالى 2018، و%5 فى العام المالى 2019، علاوة على انخفاض عجز الموازنة فى العام المالى 2017، ما يشكل علامة إيجابية أخرى.



ومؤسسة التمويل الدولية «IFC» تعد أحد أعضاء مجموعة البنك الدولى، وأكبر مؤسسة إنمائية عالمية تركز بصورة مطلقة على دعم القطاع الخاص فى بلدان العالم النامية وأنشئت عام 1956، مملوكة للبلدان الأعضاء، التى تقرر معاً سياساتها ويتيح عملها فى أكثر من 100 بلد نام، للشركات والمؤسسات المالية فى الأسواق الصاعدة، وخلق الوظائف وتحقيق إيرادات ضريبية، وتحسين حوكمة الشركات، والأداء البيئى، والمساهمة فى المجتمعات المحلية التى تعمل بها.