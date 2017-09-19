قرار وزاري بإنشاء جهازي تنمية بـ 6 أكتوبر

مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق

بدور إبراهيم



أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الثلاثاء، قراراً وزارياً رقم 746 لسنة 2017، بإنشاء جهازين بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.



والجهازان هما جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر – جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر الجديدة على أن يُشكل البناء التنظيمى للجهازين على النحو السابق اعتماده لأجهزة المدن ذات المستوى التنظيمى (أ)، وتُحدد اختصاصات التقسيمات التنظيمية لهما، طبقاً لما تضمنه الهيكل التنظيمى المعتمد، ويتم إخطار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بصورة من القرار.



وأشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى أن مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، اعتمد في جلسة سابقة التقسيم الإداري للمساحات الصادر بشأنها القرارات الصادرة بإنشاء مدينتي الشيخ زايد و6 أكتوبر كمدن جديدة، وفقاً لأحكام القانون رقم 59 لسنة 1979، حيث تم التقسيم إلى 4 أجهزة مدن جديدة، وهي: (جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد - جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر - جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر - جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر الجديدة).

