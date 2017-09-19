الاستثمار الأوروبى يحدّث تقريره عن عقبات القطاع الخاص

بنك الاستثمار الأوروبى

❏ نائب رئيس البنك: مصر تستحوذ على ثلث تمويلات جنوب البحر المتوسط

❏ تنسيق مع «التعاون الدولى» لتقديم الدعم الفنى لمشروعات النقل فى قناة السويس

❏ إعلان استثمارات جديدة بقطاعات الصرف والنقل والـ«SMEs»

❏ 600 مليون يورو للشركات الصغيرة والمتوسطة فى 5 دول بالمنطقة

❏ الحكومة اتخذت إجراءات مهمة وصحيحة لتحسن مناخ الأعمال



هاجر عمران ــ سمر السيد



يعتزم بنك الاستثمار الأوروبى الذراع التمويلية للاتحاد الأوروبى، دراسة حجم المعوقات الحالية التى تواجه القطاع الخاص فى مصر، لتحديث بياناته ضمن تقرير شامل يصدره بالتعاون مع مجموعة البنك الدولى والبنك الأوروبى للإنشاء والتعمير عن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.



وأصدرت المؤسسات الثلاث تقريرها العام الماضى تحت عنوان ما الذى يعوق القطاع الخاص فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، واعتمد على مسوحات ومقابلات مع الشركات العاملة فى تلك الدول وتم إجراء مسح لنحو 2000 شركة فى مصر.



قال داريو سكانابييكو، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبى، فى حوار مع «المال» على هامش زيارته الأخيرة لمصر، إنه جارٍ التنسيق بين مؤسسات التمويل الدولية لتحديث التقرير بما يأخذ فى الاعتبار المستجدات والتغييرات التى حدثت فى دول المنطقة.



وكان التقرير قد خلص العام الماضى إلى أن الشركات فى منطقة الشرق الأوسط ترى أن أهم العوامل التى تعوقهم هى عدم الاستقرار السياسى، والفساد، وإمدادات الكهرباء التى لا يمكن التعويل عليها، وعدم كفاية فرص الحصول على التمويل.



وأوضحت الشركات أيضا أن الحواجز فى طريق التجارة وندرة العمال المُدرَّبين بشكل مناسب يمثلان عائقا أمام الابتكار والنمو، كما رأوا انفصاما بينها وبين قنوات التمويل الرسمية فى كثير من الأماكن مما أضاع عليها فرص النمو.



وفى سياق متصل، قال نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبى إن مؤسسته تعمل فى منطقة جنوب البحر المتوسط منذ أكثر من 40 عاما قامت خلالها بتوفير التمويل اللازم للمشروعات ذات الأولوية، مضيفا أنه منذ بداية عام 2011 شهدت المنطقة عددا من التحديات الاقتصادية فقام البنك بتكثيف عملياته فى المنطقة لمواجهة الاحتياجات الأساسية والضرورية.



وأضاف أن السوق المصرية استحوذت على %32.9 من إجمالى التمويلات الجديدة التى أتاحها البنك لمنطقة جنوب المتوسط منذ 2011، بقيمة 2.8 مليار يورو من إجمالى 8.5 مليار للمنطقة.



وقال إن تمويلات البنك الموجهة للقطاع الخاص فى دول جنوب المتوسط بلغت 2.7 مليار يورو منذ عام 2011، وتضمنت مباشرة الشركات الكبيرة خاصة فى مجال صناعة الأسمدة، والسيارات، والصناعات الزراعية إلى جانب قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة.



وأشار إلى أن الفترة الأخيرة شهدت تقديم 265 مليون يورو فى إطار مبادرة دعم المناعة الاقتصادية فى لبنان، وهو تمويل يسهم فى خلق المزيد من فرص العمل، كما وافق البنك على توفير تمويل بقيمة 300 مليون يورو فى الأردن، لافتا إلى أنه يعمل على الكثير من المشروعات فى المنطقة بشكل عام، بما فيها مصر.



وأضاف: وفرنا ما يقرب من مليار يورو فى مصر منذ 2011، من خلال شركائنا من البنوك الوسيطة، وعلى سبيل المثال فى 2016، قدم البنك 3 خطوط ائتمان بقيمة 619 مليون يورو لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.



وأكد استثمار البنك نحو 15 مليون دولار فى صندوق إيجيبت ميد كاب والذى تديره شركة ازدهار المصرية، وهو صندوق استثمار مصرى يستثمر فى الشركات الصغيرة والمتوسطة، وهى أول عملية استثمار فى صناديق الاستثمار لبنك الاستثمار الأوروبى فى مصر.



وتابع: يأتى هذا الاستثمار تحت مظلة آلية مخاطر رأس المال «Risk Capital Facility» التى يقوم البنك بتنفيذها فى دول منطقة البحر المتوسط لتنفيذ مبادرة الاندماج المالى «EU Financial Inclusion Facility» التى وضعتها المفوضية الأوروبية بالتنسيق مع عدد من مؤسسات التمويل الأوروبية، من بينها بنك الاستثمار، وتعد برنامجا شاملا لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة فى منطقة جنوب وشرق المتوسط لتصبح أكثر تنافسية وتنموية، وتوفر التمويل والخبرات اللازمة لخلق فرص العمل.



فى إطار متصل، أكد ان البنك يراعى عددا من المعايير فى العمليات التى يمولها فى أى دولة فى العالم، وعند وجود مشروع - أيًا كانت طبيعته - تتم دراسته بدقة لمراعاة ملاءته والقيمة المضافة له على الاقتصاد، قائلا: نحن لسنا بنكا تجاريا، وإنما مؤسسة تمويل تسعى لتوفير الدعم اللازم والتمويل للمشروعات ذات الجدوى على اقتصاد الدول التى نعمل بها.



وأشار إلى أن البنك يقوم فى مصر حاليا بدراسة عدد من المشروعات وبالفعل منها خطوط ائتمان لعدد من البنوك وذلك لدعم القطاع الخاص ومساعدة وتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة.



وأوضح أن السوق المصرية مهمة وكبيرة، وأن البنك يدرس تمويل عدد كبير من المشروعات بالتنسيق مع الجهات المصرية لتوفير التمويل اللازم، لافتا إلى الإعلان منذ أيام عن اتفاقية تمويل مشروع الصرف الصحى فى الفيوم وهو مشروع مهم وله تأثير مباشر على صحة المواطن ومستوى معيشته فى المحافظة، كما أن له آثارا إيجابية على الأنشطة الاقتصادية مثل الزراعة والصناعة والسياحة.



وأكد أن البنك يدرس أيضا تمويل عدد من المشروعات مع الحكومة فى قطاع الصرف الصحى، والنقل، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.



وتابع: نحن نفخر بالعلاقات الطيبة والتنسيق الدائم مع الوزارات المصرية، معتبرا أن مياه الصرف ومعالجتها أحد القطاعات المهمة التى يجرى التنسيق بشأنها، كما يوجد قائمة من المشروعات المهمة فى هذا الصدد منها على سبيل المثال مصرف كيتشينر وهو أحد المشروعات ذات الجدوى الاجتماعية والاقتصادية العالية.



وأكد أن غالبية المشروعات التى يمولها البنك تحتوى على منح لا ترد كما أنه يتم التنسيق مع الاتحاد الأوروبى فى هذا الصدد، والذى يدير عددا كبيرا من البرامج التى تهدف لتمويل الأنشطة المرتبطة بتجهيز المشروعات والمساعدة على تنفيذها.



وقال إن الحكومة المصرية اتخذت إجراءات تؤكد تحسن مناخ الاعمال بشكل واضح، وهو ما تشير اليه نتائج تقارير صندوق النقد الدولى وتؤكده ثقة المستثمرين فى السوق، مشيرا إلى أن الحكومة طرحت سندات مرتين خلال هذا العام بنجاح كبير، وهذا مؤشر على الثقة فى الأداء الحالى، كما تؤكد ذلك أيضاً مؤسسات التصنيف الدولية.



وقال نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبى إن عملية الإعداد والتجهيز للمشروعات فى بعض الأوقات تستلزم المزيد من الوقت للتأكد من أخذ كل الجوانب فى الاعتبار، وبصفة عامة فإن الفترة المتبقية من العام ستشهد بالفعل التوقيع على عدد من المشروعات الجديدة.



وفى إطار متصل، قال إن إستراتيجية البنك فى دول المنطقة بصفة عامة وتحديدا فى مصر تركز على توفير التمويل اللازم لدعم الاقتصاد بما يقوى من مواجهة الصدمات من خلال خلق فرص عمل ودفع عجلة الأنشطة المختلفة، مشيرا إلى بدء تنفيذها فى إطار المبادرة الجديدة الخاصة بدعم المناعة الاقتصادية، وفق تعبيره.



وأضاف: بناء على على طلب من المجلس الأوروبى، قمنا بتطوير مبادرة دعم المناعة الاقتصادية لزيادة قدرة اقتصادات دول جنوب البحر المتوسط ودول البلقان على مواجهة التحديات الاقتصادية المتصاعدة، مؤكدا أنها تسعى لتوفير دعما كبيرا من إلى المنطقتين.



وأشار إلى أنه بالإضافة إلى الإقراض الطبيعى للبنك، فإنه سيوفر تمويلا بقيمة 6 مليارات يورو فى إطار المبادرة، متابعا: نأمل أن تتيح المبادرة استثمارات جديدة بقيمة 15 مليار يورو حتى عام 2020، مما سيؤدى إلى زيادة إجمالى استثمارات البنك فى الجوار الأوروبى إلى نحو 35 مليار يورو.



وأضاف أنه تمت الموافقة على بدء المبادرة بالفعل وتنفيذ المرحلة الأولى وعلى سبيل المثال تم الموافقة مؤخرا على قروض للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم بقيمة 600 مليون يورو سيتم توفيرها للشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم من خلال البنوك العاملة فى الأردن ومصر ولبنان والمغرب والضفة الغربية.



ولفت إلى أن التمويل يهدف إلى زيادة الأنشطة الإقتصادية ودعم عملية النمو ومن المتوقع أن يسهم فى توفير حوالى 38 ألف وظيفة جديدة فى دول المنطقة بالإضافة إلى مشروعات أخرى فى دول البلقان وعلى سبيل المثال فإن البنك ملتزم بتمويل مشروعات البنية الأساسية فى قطاعات مثل تدوير النفايات والصحة والتعليم والإسكان الاجتماعى لمساعدة المدن التى تأثرت بأزمة اللاجئين فى صربيا.



وكشف نائب رئيس البنك أنه جاٍر التنسيق مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولى لتنفيذ برنامج تعاون فنى للمساعدة فى الإعداد والتجهيز لمشروعات فى مجال النقل بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.