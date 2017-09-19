ترشيح سهر الدماطى نائبًا لرئيس بنك مصر

سهر الدماطى

أبوموسى الأقرب لخلافة «فايد».. و«الزاهد» يدرس عرضًا من بنك محلى

رئيس الرقابة المالية السابق ضمن أعضاء إدارة أحد المصارف الحكومية



محمد سالم وأمنية إبراهيم



قال مصدر مسئول، إن تعديلات مجالس إدارات البنوك العامة المقرر الكشف عنها خلال الساعات القليلة المقبلة، عقب اعتمادها من رئيس الوزراء، شريف إسماعيل، تتضمن عددا من المفاجآت، منها انتقال نائب العضو المنتدب لبنك الإمارات دبى الوطنى، سهر الدماطى، للعمل كنائب لرئيس مجلس إدارة بنك مصر، بدلا من النائب الحالى أحمد محى الدين أبو العز، لبلوغه سن التقاعد، وتشرف على مجموعة من القطاعات الأساسية مثل المخاطر، والفروع، وإدارة الأموال.



تمتلك سهر خبرات واسعة فى مجال البنوك، كما عملت فى صندوق النقد والبنك الدوليين، وتولت تدريس الائتمان فى الجامعة الأمريكية، كما قادت عمليات مخاطر الائتمان فى البنك العربى الأفريقى وبنك اتش اس بى سى – مصر.



وتنتظر السوق المصرفية الإعلان عن تغييرات مجالس إدارات البنوك العامة، للبدء فى عملها بشكل رسمى 25 سبتمبر.



وقال المصدر في تصري لـ«المال»، إن محمد أبو موسى، المدير التنفيذى الحالى لوحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التابعة للبنك المركزى المصرى، نجل محافظ بنك فيصل الإسلامى (عبد الحميد أبو موسى)، أقرب المرشحين لمنصب وكيل محافظ المركزى لقطاع الرقابة المكتبية، ومراقبة المخاطر الكلية، خلفاً لطارق فايد، المرشح لتولى رئاسة بنك القاهرة، خلفا لمنير الزاهد، الذى تلقى عروضا لقيادة أحد البنوك المحلية العاملة برأسمال خليجى، الذى استحوذ على مصرف أجنبى قبل أعوام قليلة.



وعين محمد عبد الحميد أبوموسى، مديرًا تنفيذيًا لوحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، خلفًا لسمير الشاهد، فى عهد حكومة إبراهيم محلب، وهشام رامز محافظ البنك المركزى السابق، منتصف 2015.



كما كشفت عن ترشيح الرئيس السابق لهيئة الرقابة المالية، شريف سامى، لتولى منصب عضو غير تنفيذى بمجلس إدارة أحد البنوك العامة (رجحت أن يكون البنك الأهلى)، لفترة مؤقتة، على أن يتولى بعدها منصب تنفيذى فى هذا البنك أو غيره.



وقال إن التعديلات ستبقى على رئيسى أكبر بنكين حكوميين، الأهلى، ومصر.



وكان طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، قد صرح على هامش مشاركته الأسبوع الماضى فى مؤتمر الشمول المالى بمدينة شرم الشيخ، إن التعديلات المرتقبة تم إقرارها بصورة مبدئية من جانب رئيس الوزراء، وتأتى لتعزيز نشاط بنوك القطاع العام.